Aislinn Derbez lanza podcast como espacio de reflexión ante COVID-19

Siguiendo los pasos de su padre Eugenio y su hermano José Eduardo, Aislinn Derbez se lanza como creadora digital con su propio podcast titulado "La magia del caos", con el cual busca brindar a los escuchas respuestas ante épocas de cambio o complicadas, justo como la que hoy enfrenta a partir de la pandemia por el coronavirus.

La actriz explicó que aunque este podcast llega en un momento complicado para la humanidad, busca sea un respiro para aquellos que llevan la cuarentena y señaló es un proyecto para el que sin darse cuenta se estaba preparando desde que era una niña.

"Desde niña fui preguntona y quería encontrar respuestas que a lo largo de mi vida he ido buscando, he conocido gente interesante, particular y he probado muchos tipos de terapia; de sanación, de meditación y he tratado de permanecer abierta a distintas formas de ver la vida. Este podcast nace como una manera de poner mi granito de arena en estos tiempos caóticos, abriendo un espacio de reflexión que sume a todos y compartiendo las herramientas que a mi me han funcionado para crecer emocionalmente y afrontar situaciones dolorosas en mi vida", detalló en entrevista.

La joven actriz, quien hace dos meses reconoció estar separada del padre de su hija, Mauricio Ochmann, detalló que el nombre de su nuevo proyecto nació tras preguntar a su familia y llegar a la conclusión de que detrás de todas las cosas negativas puede surgir algo positivo.

"Me he dado cuenta de que el caos y el dolor se pueden derivar poco a poco en magia si te lo permites y fue ahí donde el nombre inicial regresó a mí e hizo sentido. En este podcast quiero hablar de todo eso que nunca nos atrevemos a hablar", explicó.

Aislinn, quien hace uno días celebró sus 33 años, desde la cuarentena en su casa de Los Ángeles, relató que en el podcast hablará distintos tópicos como terapia, sanación, nutrición, hasta sobre las crisis individuales, crisis de soltero, cuando empiezas una relación, cuando decides crecer la familia, crisis cuando te embarazas, crisis de post-parto, lo que viene después de tener hijos, la crianza, crisis en la pareja, cómo te separas de una forma amorosa.

El primer invitado será Odin Dupeyron para platicar un poco sobre la situación actual, los miedos y la ansiedad que estamos tocando. Vendrá una amiga que practica la sabiduría Inka, una terapeuta de relaciones de pareja a la que respeto muchísimo, una astróloga buenísima, la persona que me ha ayudado a mover energéticamente varios temas familiares que se especializa en Constelaciones Familiares", expresó.

Respecto a este nuevo espacio que estrenará a partir del 23 de abril y será semanal, no sólo estará enfocado en las mujeres, ya que el contenido que está realizando va para un público amplio, hecho con el fin de que se pueda escuchar solo o en compañía.

"Los temas que vamos a tratar nos atañen a todos y necesitamos dejar de clasificar los contenidos en 'son para hombres', 'son para mujeres', todos somos seres humanos y necesitamos herramientas para crecer emocionalmente", añadió.