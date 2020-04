Ganancias de la serie documental de Michael Jordan serán donadas

El lunes se estrenó en México The Last Dance, documental que se enfoca en Michael Jordan y la construcción del equipo de 1998 de los Bulls de Chicago, cuando el basquetbolista más famoso del mundo jugó su última temporada con el equipo que convirtió en dinastía.

Pero además de mostrarnos una parte no vista de Jordan, la serie de 10 capítulos dará un guiño pues entre tres y cuatro millones de dólares serán donados.

Michael Jordan es partícipe a través de su productora The Jump y las ganancias que obtendría por The Last Dance son las que estaría repartiendo a diversas causas que aún no han sido especificadas.

La serie entrelaza dos líneas de tiempo, la primera es la tenencia de Jordan con los Chicago Bulls después de ser reclutado en 1984. La segunda es una inmersión profunda en la temporada 1997-98, que representó el sexto título del equipo en ocho años y la temporada final de los Bulls.