Me rogó que no lo golpeara: Mike Tyson al hallar a su esposa con Brad Pitt

El campeón mundial de boxeo, Mike Tyson, recordó durante una entrevista el día en que conoció a Brad Pitt, en la que afirma que el actor le pidió que no lo golpeara al encontrarlo con su esposa, anécdota que incluyó en su libro autobiográfico Undisputed Truth de 2013.

Fue a través del programa The Real, que el exboxeador habló de aquel primer encuentro con el famoso actor de Hollywood, a quien mencionó, lo encontró con su entonces pareja Robin Givens.

De acuerdo a Tyson, todo ocurrió en 1989, cuando ambos estaban divorciándose, sin embargo, revela, mantenían encuentros sexuales. Por lo que un día decidió llegar a la casa de Robin con la esperanza de tener un “rapidito”, según reveló.

No obstante, al llegar al domicilio cuenta que vio llegar a Givens acompañada de Brad Pitt.

“La veo que venía acompañada por el apuesto Brad Pitt. Ahí pensé: mier… hoy no tendré ningún rapidito", dijo entre risas en el programa televisivo The Real.

Mike Tyson también expresó que al verlo la estrella de cine entró en pánico y le rogó que no lo fuera a golpear.

"Debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto", añadió.

El exboxeador confesó que aunque no conoció al famoso actor de la mejor forma, le pareció que una persona amigable.

"No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo", afirmó.

Sin embargo, Robin Givens deslegitimó la versión de su ex en una entrevista con Wendy Williams, en la cual también declaró que su ruptura con Brad Pitt no fue a causa de Mike Tyson, pues reveló que ambos decidieron terminar su relación debido a que se estaban tomando en serio sus carreras.