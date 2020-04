Cree Ricardo Osorio que alguien maneja las palabras de 'Chicharito'

Ricardo Osorio, exjugador de Rayados del Monterrey y seleccionado nacional para la Copa del Mundo en el 2006, apareció en una entrevista en la que habló sobre el jugador mexicano Javier “Chicharito” Hernández, nuevo jugador del LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

En una charla para Universal Deportes, Osorio mencionó que desconoce la actitud actual de Hernández al tocarse el tema sobre los jugadores que se sienten “super poderosos” cuando ya ganan miles de millones y su relación de la prensa cambia de una manera negativa.

“Siento que muchos han perdido piso, la vida les va a enseñar que no es así el tema, me queda claro hoy en día que estoy fuera del futbol. Los van a corregir. Tristemente creo yo, hablo yo de un gran amigo que es el ‘Chicharito’, lo conozco cuando empezó y lo desconozco ahorita que está en este momento, por declaraciones, por palabras que dice, creo que no son de su propio pensamiento, creo que tiene una persona ahí”, dijo Ricardo Osorio durante su intevención.

Además, el exdefensa usó de ejemplo a Carlos Vela, quien desde un principio se mostró sincero al decir que no le interesaba la Selección a pesar de todas las críticas que iba a recibir.