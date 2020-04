Osvaldo Benavides adapta tema de José José al COVID-19

Osvaldo Benavides tiene la filosofía de que "por cada cosa mala que ocurre, también hay una más que es positiva", por ello, pese a estar resguardado en cuarentena desde hace cinco semanas el actor se ha portado creativo y, además de probar sus dotes como músico, también continúa ayudando a través de una ONG que ayuda a los niños desprotegidos.

A Benavides la crisis sanitaria lo agarró casi a punto de terminar de grabar la segunda temporada de la serie Monarca, que no concluyó, por lo que desconoce si el estreno de esta nueva etapa del show creado por Netflix se vaya a estrenar este año.

"Se nos quedó inconclusa, estábamos a un "out" de terminar y nos mandaron a nuestras casas, nos quedaban pocos días de filmación, paramos hace cinco semanas, antes de que se parara todo, y eso habla de la prudencia del equipo. No sé si siguen en pie los planes que se tenían en la serie", dijo el actor.

Osvaldo se aisló como manera preventiva, pero en lugar de ir a su casa se resguardó en la casa de su ex esposa, quien vive junto a los hijos de ambos en Tepoztlán, Morelos. Aunque confiesa que quizás es una decisión controvertida la que tomó, la buena relación que mantiene con la madre de sus hijos le ha permitido estar todas estas semanas bajo el mismo techo que ella.

"Soy afortunado de poder estar haciendo la cuarentena en compañía de mis hijos. Me vine a casa de su mamá, ellos viven aquí para estar con mis hijos, es una casa grande, que tiene jardín y en la que todos podemos estar bien. Cuatro semanas aquí con mis hijos y mi ex es algo que en nuestra educación mexicana se vería raro, pero ella y yo nos llevamos muy bien, así que no hay problema y al fin y al cabo somos familia y estamos resolviendo el día a día como todo el mundo".

Durante este tiempo de aislamiento Benavides señala que ha sabido sacarle provecho al tiempo, y además de convivir con sus hijos las 24 horas del día (situación que no podía hacer cuando trabajaba y sólo los visitaba los fines de semana) también ha dado rienda suelta a su hobby, que es la música.

Eso lo llevó a que hace unos días lanzó junto con amigos una parodia de la canción Si me dejas ahora, de José José, a la que modificaron bajo el título Si te quedas ahora y la cual se viralizó rápidamente. "Tenemos un grupo que se llama Los seminuevos, que desde hace poco nos juntamos a tocar covers por el gusto, sin intención de hacer negocio, ellos sí son músicos. Es común que en las bohemias terminamos tocando, cantando y agarrando letras de canciones conocidas y las modificamos. Lo hacemos para divertirnos", explicó.

Benavides detalló que la creación de esta canción sólo es por el simple gusto de divertirse y burlarse de todos aquellos que en época de coronavirus lanzan canciones sobre la problemática de salud que vive el mundo actualmente.

"La hicimos con la intención de burlarnos de nosotros y de los que sacan canciones que se creen muy serios o que consideran que con sus canciones van a lograr un cambio o ayudar con ellas, es una broma".

Aunque no es el primer cover que hace y quizá tampoco el único, el actor de 40 años descartó buscar una carrera en la musica, incluso rechazó que en algún momento quieran lucrar con estas canciones. "Tenemos idea para otra rola pero no sé hacia dónde vaya, no tenemos plan de hacerlo de manera profesional. No estará a la venta porque no tenemos los derechos, la única manera de escucharla es en el canal de La Lupita o en mi Instagram".

A la par de estas actividades, Benavides trabaja desde el aislamiento social con Save the Children, a través de la campaña "Cuenta tus historia", en la que diversas personalidades a nivel global cuentan a través de sus redes sociales cuentos a los niños. Con esta iniciativa, dijo Osvaldo, se busca entretener a los pequeños, quienes por la contingencia sanitaria no han podido ir a la escuela, pero a la vez también buscan donaciones para esta ONG.