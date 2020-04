Samir Nasri desea que Pep Guardiola dirija a la selección de Francia

El exinternacional francés Samir Nasri, mediocampista del RSC Anderlecht, expresó su deseo de que el director técnico español Josep Guardiola dirija la selección de su país, en lugar de su compatriota Didier Deschamps.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el exjugador del Manchester City destacó el rendimiento de los galos en la Copa del Mundo de Rusia 2018, por lo que calificó de merecido el título que obtuvieron, sin embargo, considera que ese plantel tenía deficiencias que con Guardiola no existirían.

"Estoy feliz de que ganaran la Copa del Mundo de 2018, pero sólo hay grietas. Puede formar tres equipos de muy, muy buen nivel y tengo derecho a que no me guste. Fue bueno, merecido, ganar el Mundial, pero si pones a Guardiola en la selección de Francia y verán cómo van a jugar. Lo van a disfrutar", apuntó.

Aunque reconoció que el cuadro francés haya ganado su segunda copa mundial, Nasri criticó la gestión de Deschamps por dejarlo fuera del mundial de Brasil 2014 y por descartar de los últimos dos torneos oficiales Karim Benzema, delantero del Real Madrid.

"No entiendo por qué Benzema no jugó la Eurocopa 2016 ni la Copa Mundial 2018. No entiendo por qué no participé en el Mundial de 2014. Búscame un jugador que esté contento si es un remplazado", sentenció.

En 2015, el atacante "merengue" fue suspendido indefinidamente de la selección francesa, a causa de un problema extracancha con su compañero en el combinado nacional Mathieu Valbuena, con quien sostenía un proceso judicial, pero nunca más volvió a ser convocado y fue expulsado del cuadro campeón del mundo.