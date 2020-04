Ya sabe Sabina quién le robó el mes de abril

A poco más de 30 años de haber lanzado el tema Quién me ha robado el mes de abril, Joaquín Sabina ya tiene la respuesta .

"Ya se quién me ha robado el mes de abril...el cabrón del coronavirus", dijo Sabina en una video que circula en redes sociales.

Hace unas semanas, el cantante dio a conocer un video lyric del tema, haciendo alusión al encierro que viven millones de personas en el mundo ante la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Y es que para una gran cantidad de individuos prácticamente abril se ha perdido debido a la paralización de una gran cantidad de actividades.

Luego de recuperarse de una operación de hematoma intracraneal, tras sufrir una aparatosa caída, el cantautor español Joaquín Sabina, recomendó para esta cuarentena los libros, ya que estos acaban con la soledad.

Con motivo del Día Internacional del Libro, el músico mandó un mensaje a través de un video publicado en la cuenta de Twitter del Instituto Cervantes, en el que retomó la frase de Borges, de que concebía el paraíso como una biblioteca, y señaló que le tiene miedo a muchas cosas pero no al confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19.

"Yo que soy miedoso y me dan miedo muchas cosas, justo el confinamiento no, porque tengo muchos libros", y mencionó que en el periodo de espera en estaciones o aeropuertos de cualquier país, "todo el mundo está alrededor desesperado, yo no, yo estoy feliz, porque tengo un libro y los libros acaban con la soledad".

De acuerdo con al artista, no hay mejor remedio para el confinamiento que los libros.

"Se pueden vivir tantas vidas, aventureras, extrañas y ajenas, se puede viajar por tantos países sin salir de casa".

"A los que estén confinados y no tengan un libro a la mano, les recomiendo y me lo van agradecer que lo consigan, ya nunca estarán solos ni confinados. Un abrazo enorme", concluyó Sabina su mensaje.

En febrero pasado, Joaquin Sabina cayó del escenario mientras ofrecía un concierto al lado de Joan Manuel Serrat, en Madrid, presentó traumatismos, y un coágulo del que fue intervenido sin complicaciones.