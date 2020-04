Contingencia de COVID-19 motiva a laguneras para apoyar

Al ver que por la pandemia del COVID-19 muchas personas se quedaron sin maneras de conseguir el sustento diario, Mariana Ortega y Estefanía Viera decidieron poner manos a la obra.

Hace aproximadamente 10 años, las jóvenes empezaron a apoyar a personas en situación vulnerable, primero como misioneras en una iglesia y luego con un grupo de amigas. Al final, terminaron haciéndolo por su cuenta en fechas especiales como el Día del Niño o Navidad.

Aunque se conocían poco, Mariana y Estefanía sabían de las actividades que realizaban e hicieron amistad en la universidad, en la carrera de Leyes. La situación que prevalece en estos momentos las motivó a hacer algo para ayudar a quienes menos tienen.

Fue así que hicieron el llamado mediante sus cuentas de Facebook para pedir donaciones de alimentos entre sus conocidos pero el mensaje se hizo viral. Las jóvenes reconocen que no esperaban la respuesta positiva que tuvieron.

En actividades pasadas, mencionan que piden el apoyo en especie, para evitar que se malinterprete su deseo de ayudar. En esta ocasión, por seguridad sanitaria, además de los alimentos que solicitaron para armar las despensas que entregan pidieron dinero a través de transferencias bancarias para comprar y regatear los artículos de la canasta básica en la Central de Abastos, con el fin de poder beneficiar a más personas.

Fue justamente buscando un menor precio, que se percataron que se elevaron los precios de los alimentos, situación que consideran injusta debido a las condiciones que actualmente pasan muchas personas, que pese a las restricciones sanitarias tienen que salir a la calle a buscar el sustento, ya se limpiando parabrisas, recolectando materiales reciclables, vendiendo dulces o cualquier producto.

"Para muchos de ellos la situación es muy difícil porque si no salen a trabajar de lo que sea en la calle, pues su familia no come".

Mariana y Estefanía comentan que el inicio su idea era entregar las despensa a adultos mayores que trabajan como "cerillitos" en los supermercados, pero al enterarse que las autoridades les estaban apoyando, decidieron entregar los paquetes de alimentos a las personas en situación de indigencia o que se ganan la vida en la calle.

La primera entrega la hicieron la semana pasada, un domingo. Contrario a lo que podría pensarse de que ese día nadie saldría a trabajar, se toparon con muchas personas que por la necesidad tienen que buscar el sustento.

Agotaron las 60 despensas que llevaron, las cuales distribuyeron en Torreón y Gómez Palacio.

Como, afortunadamente, lograron donaciones de un buen número de personas, el pasado lunes hicieron una segunda entrega. En esta ocasión fueron poco más de 70 despensas las que hicieron. Son dos tipos de paquetes los que hacen: el que trae alimentos que requieren preparación como frijol, pastas, aceite, además de artículos de aseo personal; y el otro consiste en atún, galletas, botellas de agua, fruta, las cuales están dirigidas a personas en situación de calle, que pueden consumir en el momento.

La idea de estas chicas es entregar los alimentos cada dos semanas, por el tiempo que permanezca la alerta sanitaria. Apelan a la buena voluntad de las personas a que sigan ayudando, pues dicen que ellas son solo el conducto, pero en realidad la posibilidad de ayudar a quienes menos tienen es gracias a aquellos que con su "granito de arena" aportan. "Nosotras somos solo un medio de entrega, pero en realidad es la gente que los apoya y nos dicen que gracias a nosotros hacemos que ellos ayuden a mucha gente. Yo pienso que todos tenemos el mismo corazón y lo hacemos con mucho gusto, por un bien común".

Las jóvenes mencionan que al principio dudaron para hacer la publicación solicitando el apoyo, ante la poca respuesta que pudieran tener, además de la "lluvia" de comentarios negativos que se pudieran general, acusándolas de oportunistas, de buscar protagonismo, con la grave situación por la que pasan muchas personas. Al final, decidieron propiciar la cadena de ayuda, sin importar las críticas. "A fin de cuentas, cada quien comparte lo que tiene en su corazón, cada quien juzga como vive".

Quienes quieran seguir apoyando la iniciativa de las chicas pueden contactarlas por Facebook en las cuentas Mariana OC y Estefanía Viera.