Anahí reconoce que se la 'voló'

La actriz y cantante mexicana Anahí, esposa del político Manuel Velasco, reaccionó al darse cuenta que su receta para hacer enfrijoladas, subida en su canal en noviembre de 2019, fue retomada en épocas de COVID-19.

El antiguo video rápidamente causó burlas y memes por parte de los usuarios de redes sociales, quienes juzgaron a la ex RBD por la simpleza de su preparación, la mayoría en tono cómico.

La cantante aseguró en su cuenta de Twtter: "Les tengo que confesar que, en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé", escribió en sus redes.

"Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página, suscribirse, entrar a los videos y revisar todos los que tengo ahí y que tienen casi un año hasta encontrar algo para hacer chiste. La verdad gracias", comentó Anahí en su Twitter.

Los ingredientes para su receta se basaban solamente en tres: tortillas de nopal, frijoles y queso, que fue colocando fácilmente en un plato.

"En temas que sí importan hoy todos necesitamos de todos. Si quieres anunciar tu negocio yo puedo ayudarte publicando algo aquí, cuenta con eso. Escríbeme", publicó más tarde la madre de dos hijos, quien al igual que otros famosos intentan ayudar a los pequeños negocios ante la crisis causada por el coronavirus.