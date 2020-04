Dueño de local en Torreón denuncia presunto abuso de inspectores municipales

El pasado 8 de abril, personal de la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón se presentó en un establecimiento de venta de cerveza en el ejido La Partida, donde se procedió a generar una multa, el retiro de mercancía y transporte, por supuestos actos que van en contra del reglamento de Alcoholes.

Lo anterior lo dio a conocer Edwin Baltazar, dueño del local, quien denunció que lo realizado por los inspectores fue un abuso de autoridad. Explicó que debido a la pandemia que se vive, había acudido a surtirse de una importante cantidad de cerveza con la empresa con la que tienen convenio, debido a que habían mencionado que ya no iban a abrir las agencias que las fabrica. Por este motivo, rentó un camión para poder transportar el producto hasta su tienda.

Al llegar a su local, comenzó a descargar la mercancía, cuando de pronto llegaron tres inspectores de dicha dependencia municipal y sin pedirle ningún tipo de documento, comenzaron a decirle que estaba cometiendo una falta al reglamento al transportar cerveza y en un camión ajeno, además de que habían recibido una llamada anónima donde les señalaban que esa cerveza era robada.

A lo anterior, el señor Edwin les expuso a los inspectores que contaba con toda su papelería en regla y señaló que los funcionarios municipales le respondieron con un soborno.

"Me pidieron que les diera 8 mil pesos, que ya no hiciera más grande el problema, porque yo les dije que le marcaría a mi abogado para conocer si realmente estaba yo cometiendo un delito, que aunque yo sabía que no era así, quería hablarlo. Me señalaron que si les daba esa cantidad de dinero y 3 cartones de cerveza ya no alegaban nada, a lo que yo me defendí, les pedí que me dijeran qué faltas estaba realizando, a lo que me comentaron muchas incongruencias", externó.

Precisó que fue un inspector, a quien señaló con el nombre de Ernesto Pedroza, quien le dijo que si no accedía a darles lo que le pedían, iban a comenzar a proceder, "yo solo les dije que por mi voluntad, más no porque estuviera cometiendo algún delito, les podía dar algo para los refrescos. Lo que tomaron fueron 500 pesos que les di y 2 cartones de cerveza, y se retiraron".

Señaló que 40 minutos después, los inspectores regresaron y le dijeron que no estaban conformes con lo sucedido y que iban a proceder a llevarse el camión y los 388 cartones de cerveza que portaba el vehículo.

Fue hasta el lunes 13 de abril, que el señor Edwin acudió con el director de la dependencia, quien le indicó que tenía que pagar la multa, en la cual viene sustentado que no contaba con un permiso adecuado para poder vender aceites, cuando su negocio es un depósito de cerveza y no un taller mecánico.

Finalmente, dijo que al ser un camión rentado y al tener la deuda con la cervecera, debido a que parte de la mercancía fue fiada, decidió pagar la multa, aunque ante las arbitrariedades presentadas por parte de la autoridad municipal, indicó que ya levantó un acta ante la Comisión de Derechos Humanos, lo cual también realizará ante la Fiscalía del Estado, ya que además de que no se le entregó su mercancía completa, tuvo que desembolsar cerca de 22 mil pesos para pagar una multa, arrastre de grúa y pago a su abogado.