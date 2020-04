Es bueno saberlo

ENTRETENIMIENTO: Dibuja un cuadro con 9 casillas en su interior y utiliza los números del 4 al 12 y acomódalos de tal forma que horizontal, vertical o diagonalmente sumen 24. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Seguro en tu casa está, y si no sabes no importa; pero que cosa será, que cuanto más larga, más corta. ¿Qué es? Pregunta: ¿Cuál es el colmo de un mudo? ¿De quién se trata? Hermana de Afrodita, simboliza el terror de la oscuridad, se le conoce como la diosa de las encrucijadas y guardiana de la frontera entre el mundo de los humanos y los espíritus. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Azúcar: La primera noticia escrita sobre la caña de azúcar procede del almirante de Alejandro el Magno (356-323 a de C.) llamado Nearco en el año 324 a. de C. quien dijo que existía una caña que producía miel sin la intervención de las abejas, tardándose más de 1300 años en llegar al extremo del mundo conocido como España. Europa desde el neolítico endulzaba sus alimentos con miel y se resistía a sustituirla por otros productos, pese a que en América ya existían plantaciones de caña e históricamente hasta el siglo VII, con los árabes, según escritos comerciaban con el jugo de caña solidificado y no elaborado que incluso no se referían al dulzor de la caña de azúcar. La importancia tras su implantación en Egipto, tan solo por estar en el mediterráneo, fue la puerta de expansión al sur de Europa y norte de África comenzando la plantación de la caña en Marruecos, Libia y Túnez pasando casi de inmediato a España y un poco más tarde a Sicilia. Los árabes con sus conocimientos de plantación y manufacturación de la caña es otra de las tantas herencias que dejaron en el occidente.

LOS LEONES: Agradecemos al C. L. Víctor Manuel Carrillo la información de la Oficina Internacional que nos indica que la prioridad para nuestros Leones, empleados y comunidad es la seguridad y la salud, recomendándonos que nos documentemos sobre el COVID-19 para evitar el contagio. También nos comenta sobre los cambios en la celebración de la Convención de Distrito a celebrarse antes del 31 de mayo del 2020 y la del Distrito Múltiple antes del 15 de junio y en caso de no tener resoluciones aprobadas, la Junta Directiva Internacional autoriza a realizar las Convenciones y/o Elecciones a través de medios alternativos como correo, correo electrónico, aplicación móvil u otro método razonable y en caso de no ser posible, los puestos oficiales quedarían vacantes y el equipo del Gobernador enviará instrucciones sobre el proceso para cubrir las vacantes, tomando en cuenta que cualquier pregunta o inquietud contarán con el asesoramiento de la Oficina Internacional y su Distrito Múltiple. Para las elecciones de un Club, en caso de no poder reunirse, si no lo prohíben los estatutos internos, los Estatutos estándar permiten a los Clubes las reuniones en formatos alternativos para realizar las elecciones de acuerdo con los miembros ya sea por teléfono, correo electrónico o una combinación de ambos o cualquier otro método aceptado por los socios del club.

Otro dato adicional: Lions Clubs Internacional (LCI) es una organización de bienestar social 501 © (4) exenta de impuestos y no es elegible para aceptar o solicitar donaciones de caridad. Todas las donaciones aceptadas en lionsclub.org apoyan la Fundación Lions Clubs Internacional (LCIF), que es una organización benéfica pública 501 © (3) exenta de impuestos. LCI y LCIF son proveedores de EEO.

Entretenimiento: La respuesta del cuadro mágico es: De izquierda a derecha: Primera fila los números 5, 12 y 7. Segunda fila los números 10, 8 y 6. Tercera fila los números 9, 4, y 11. Comprueba que horizontal, vertical y diagonalmente suman 24. ¿Sencillo no? Adivinanza: (Las Tijeras). Pregunta: (Que lo arresten y le digan que tiene derecho a guardar silencio). Se trata de: (Hécate).