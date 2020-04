Provocará COVID-19 peor recesión en América Latina

La pandemia del coronavirus provocará la peor recesión en la historia de Latinoamérica, que se contraerá un 5.3 por ciento en 2020 por el parón del comercio y el turismo, además del bajo precio de las materias primas, dijo este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

"Los efectos de la COVID-19 generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde que existen registros, en 1900", indicó la secretaria ejecutiva del organismo dependiente de la ONU, Alicia Bárcena, quien señaló que para encontrar una contracción comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión (-5 por ciento) o 1914 (-4.9 por ciento).

Las estimaciones de la Cepal se basan en una recuperación gradual de la producción a partir del tercer trimestre y en una contracción del 3.8 por ciento en la economía estadounidense, pero Bárcena alertó de que "si Estados Unidos cae más, los números serán peores".

En el medio de la tabla se encuentran Chile, Perú y Uruguay, con un descenso del 4 por ciento, Cuba (3.7 por ciento), Costa Rica (3.6 por ciento), Haití (3.1 por ciento), El Salvador y Bolivia (3 por ciento) y las islas del Caribe (2.5 por ciento).

El organismo técnico con sede en Santiago estimó hace un mes una contracción para Latinoamérica de entre el 1.8 por ciento y el 4 por ciento, pero se vio obligado a hacer una revisión a la baja dado el empeoramiento del escenario mundial.

La recesión tendrá efectos devastadores en el desempleo regional -casi 11.6 millones de personas perderán sus trabajos y la tasa de paro aumentará hasta el 11.5 por ciento- y en los ingresos de las familias.

El organismo calcula que la tasa de pobreza regional aumentará en 2020 del 30.3 por ciento a 34.7 por ciento, lo que significa un incremento de 29 millones de personas, y que la pobreza extrema escalará hasta el 13.5 por ciento.

"Los países de la región han anunciado medidas que deben ser reforzadas. No alcanza para todo", lamentó Bárcena, quien pidió a los líderes del G-20 apoyar a las organizaciones multilaterales para que presten a tasas de interés favorables y alivien la deuda de los países altamente endeudados, aplazándola o condonándola.

"De lo contrario, los pagos serán imposibles y se comprometerá el espacio fiscal. Se requieren medidas excepcionales para enfrentar una crisis sin precedentes. No habrá progreso sin cooperación y solidaridad internacionales", agregó.

La pandemia también provocará, de acuerdo al organismo, una disminución del 15 % en el valor las exportaciones, lo que tendrá un mayor impacto en las economías del sur del continente por su dependencia en las exportaciones de materias primas, y una caída de las remesas de hasta el 15 por ciento, que afectará principalmente a Centroamérica y Hatí.

La región, con 626 millones de personas y considerada la más desigual del mundo, enfrenta la pandemia en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica, encadenando siete años de escaso crecimiento y con una expansión del PIB que apenas alcanzó el 0.1 por ciento el año pasado.

Antes de la COVID-19, la Cepal preveía que la región crecería un máximo de 1.3 por ciento en 2020.

Bárcena aseguró que esta crisis ha evidenciado las carencias de la interdependencia económica y que "no se volverá a la globalización, pero sí habrá una economía mundial más regionalizada en torno a tres polos: Europa, América del Norte y Asia Oriental".

La crisis productiva traerá cambios que persistirán más allá de la pandemia sanitaria, para lo que el organismo recomendó a la región avanzar hacia una mayor integración productiva, comercial y tecnológica, diversificando proveedores, privilegiando ubicaciones más cercanas a los mercados finales y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos.

La directora del Banco Mundial (BM) para Centroamérica, Seynabou Sakho, aseguró que ante la crítica perspectiva económica que enfrenta la región debido a la pandemia del COVID-19, el cuidado del tejido social a largo plazo debe ser una prioridad.

Sakho expresó que Centroamérica entró en la crisis sanitaria en una situación muy buena en términos de la salud del sector financiero, pero advirtió que el impacto de la pandemia es mayor del que se experimentó con la crisis económica mundial del 2008.

“Estamos apoyando a los países en estos momentos porque en el corto plazo la necesidad es la emergencia de salud, pero estamos preparando proyectos para apoyar la respuesta de equipos hospitalarios, unidades de cuidados intensivos y al mismo tiempo protegiendo la parte social porque es un trabajo de largo plazo”, manifestó la jerarca. Antes del inicio de la crisis provocada por el nuevo coronavirus Centroamérica en promedio, a excepción de Nicaragua (-3.9 por ciento), registró un crecimiento económico entre el 2 % y un 3 %, por encima del promedio de 1.6 % para AL.

El Gobierno de Argentina aseguró ayer que no puede “ofrecer más” de lo que ya ha propuesto a los acreedores privados para reestructurar bonos bajo legislación extranjera por unos 66, 000 millones de dólares, una oferta que ha sido rechazada por grandes fondos de inversión. “Las expresiones de rechazo eran, en algún sentido, esperables. Es parte de lo que es un proceso en el cual la otra parte busca presionar para que Argentina ofrezca más, pero ofrecer mas no se puede porque ofrecer más no es sostenible y eso es algo que nosotros no vamos a hacer”, afirmó el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán. Argentina formalizó una oferta para reestructurar bonos emitidos bajo legislación extranjera en manos de acreedores privados por un total de 66, 239 millones de dólares. Guzmán señaló que en las reuniones previas al lanzamiento de la oferta no hubo acuerdo con los acreedores, ya que estos reclaman que Argentina profundice la austeridad fiscal, algo que el país no piensa hacer ya que su economía, en recesión desde hace dos años, “colapsó”.