REINVENCIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS.

Durante nuestro día 14 de Vibremospositivo meditamos con Mercedes Guzmán sobre la reinvención, el gran poder del ser humano para afrontar los malos momentos y poder mirar hacia otras oportunidades y desde ese nuevo punto de vista o nueva visión comenzar a desarrollarse de la manera más innovadora que nos mostrara un nuevo estilo de vida.

En noviembre de 2019, tuve la fortuna de coincidir en un evento en Miami, con la leyenda colombiana, gran diseñador y empresario Mario Hernández, donde el expuso, junto a su hijo Lorenzo, su peculiar y único modo de ver la vida.

Debo confesar que su presencia me impacto, así como su sencillez y su forma practica de vivir, y como esto lo refleja en su negocio, en sus relaciones, en su país, y sobre todo en su increíble familia.

En nuestro día 14, Mario Hernández, expresó: "La constancia vence lo que la dicha no alcanza", nos habló como la perseverancia es un complemento importante de una mente positiva para alcanzar nuestros sueños y vivir una vida plena. De esta crisis, don Mario opinó que es una consecuencia de nuestros actos como seres humanos pero también una oportunidad para hacer pausa observar, recapacitar, valorar y generar un cambio.

Mario, como gran ejemplo de vida que es, nos comparte tips para desarrollarnos como líderes. Nos invita a que realmente hagamos lo que nos gusta. También nos habla de lo importante que es ponerle mucho corazón a lo que hacemos, no gastar más de lo que se tiene e invertir en nosotros mismos en conocimientos y todo lo necesario para nuestro desarrollo.

Don Mario Hernández, nos habló de su experiencia en el negocio de la moda, nos contó cómo comenzó en Nueva York, en una mueblería y cómo de esta manera la vida lo fue llevando hacia el mercado en el que ahora es un éxito. Desde ese momento, él vio esta necesidad de reinventarse no sólo como persona sino como diseñador, ya que es la mejor herramienta para afrontar adversidades. "No me importa ser el más grande sino el mejor", es lo que expresa cuando se refiere ante la competencia.

Otra gran frase del gran empresario que ha mantenido su humildad durante todos estos años es: "Se predica con el ejemplo no con palabra ni con buenas intenciones", si queremos ayudar al mundo y poner nuestra propia semilla debemos empezar por nuestra propia casa, y antes que nuestra casa, empecemos por nosotros, es tiempo de ver en nuestro interior, aprovechar esta pausa para reinventarnos.

Sin duda mucho aprendizaje de una persona que a cualquier edad se reinventa cada vez que puede, y esto lo llamo evolución. Gracias a don Mario Hernández por enseñarnos con su ejemplo de vida a saber vivir. Mi mas profunda admiración y respeto para este señor que cambia al mundo, desde su mundo.

Recuerda el pensamiento es gran parte de tu estilo de vida, tu salud mental es tan importante como tu salud física. Por eso es muy no solo observar nuestra alimentación, sino también lo es la forma en la que estamos alimentando nuestra mente con pensamientos. Abstenernos de cualquier antojo requiere de fuerza de voluntad cuando comenzamos a cuidar de nosotros, pero una vez que hacemos de este un hábito, incluso nuestro propio cuerpo rechaza aquellos alimentos que no son beneficiosos para él. De la misma forma nuestra mente va a rechazar todo aquel pensamiento que no traiga ningún beneficio para mi crecimiento ni mi desarrollo. Por supuesto que somos humanos y es inevitable no tenerlos, pero la práctica nos dará la fuerza y control para mantener esa sanidad mental. Así que aprovecha la app de Quality mind, y practica, reinvéntate, ábrete a este nuevo mundo de vibrar en positivo, te sorprenderás de todo lo que tu mente es capaz.

Te recuerdo seguirnos en nuestra Facebook vibremospositivo y squadraconsulting, también en Instagram como jorge_lpz y vibremos_positivo2020. ¿Quieres pensar en grande? Escríbeme a [email protected]