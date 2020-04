Draft cambia el rumbo de NFL

- Mañana se celebrará una edición más del Draft de la NFL del 23 al 25 de abril y por primera vez se hará de forma virtual, sin embargo, cuando inició esta idea todo era muy diferente a como se conoce hoy en día.

Bert Bell, quien fungía como el co-dueño de las Águilas de Filadelfia, en 1933 intentó fichar al talentoso Stanley "King Kong" Kostka, proveniente de los Gophers de Minnesota, no obstante, el jugador se inclinó por la propuesta económica de los Dodgers de Brooklyn.

En aquel momento todos los jugadores surgidos del futbol colegial, que tenía más popularidad que la propia NFL, eran agentes libres sin restricciones y podían fichar con cualquier franquicia que, en muchas ocasiones, era la que ofrecía más dinero o mejores condiciones laborales.

Por tal motivo, el mandatario tuvo una idea que cambiaría el rumbo de la NFL, ya que el 18 de mayo de 1935 los propietarios se reunieron con el presidente de la liga, Joe F. Carr, y fue ahí donde Bell expuso su revolucionaria modificación.

"Caballeros, siempre he tenido la teoría de que el fútbol profesional es como una cadena. La liga no es más fuerte que su eslabón más débil y he sido un eslabón débil durante tanto tiempo; al final de cada temporada del futbol americano universitario, sugiero que combinemos los nombres de los jugadores elegibles. Luego hacemos nuestras selecciones en orden inverso a la clasificación, con el equipo más bajo escogiendo primero hasta llegar al equipo de mayor clasificación. Hacemos esto ronda tras ronda hasta que hayamos agotado el suministro".

Esta nueva propuesta fue aceptada por unanimidad, por lo que el primer Draft en la historia de la NFL se llevó a cabo el 8 de febrero de 1936 en el Hotel Ritz-Carlton de Filadelfia.

En aquella edición, las Águilas habían acabado como el peor equipo de la liga un año antes y tuvieron la oportunidad de seleccionar a Jay Berwanger, un corredor de la Universidad de Chicago que había ganado el Trofeo Heisman, aunque sus altas pretensiones al querer cobrar mil dólares por juego provocaron que fuera intercambiado a Chicago por el tacle ofensivo Art Buss.

Berwanger no llegó a ningún acuerdo ni con Chicago ni con alguna de las otras franquicias de ese entonces y decidió aceptar una oferta de negocios, por lo tanto, se alejó de la actividad deportiva para nunca más estar en los emparrillados.

El segundo pick fue el también running back Riley Smith, quien fue tomado por los Pieles Rojas de Boston (ahora de Washington), por lo que se convirtió en el primer jugador seleccionado en un Draft en debutar en la liga.

Destaca que la primera edición no contaba con los reflectores que hay en la actualidad. Se realizó todo en un mismo día; los equipos no realizaron ningún estudio minucioso de los jugadores; el régimen se realizó a través de nueve rondas con un total de 91 selecciones, de las cuales 23 fueron en backs y solamente se tomó a un mariscal de campo, quien fue Len Barnum y que jugó para Águilas y Gigantes.

De todas las elecciones, solo 24 elementos llegaron a un acuerdo y debutaron en la liga en 1936; cabe recalcar que actualmente el campeón de la NFL es el último en elegir, no obstante, en el primer Draft los Leones de Detroit, que habían sido los monarcas, fueron la penúltima escuadra en escoger debido a que se contemplaba como criterio de desempate el porcentaje de victorias en temporada regular.

Con el paso de los años, la dinámica del primer evento ha ido cambiando, tomando una mayor relevancia para todos los integrantes de la liga, así como de los aficionados.

En 1937 se incrementó una ronda más. Nueve años más tarde los Carneros fueron el primer equipo en contratar a un scout bajo el nombre de Eddie Kotal.

En la década de 1960 con la creación de la AFL, la NFL tuvo que hacer varias ocasiones antes y, en algunas de forma secreta, los Drafts con la finalidad de que no les robaran jugadores.

Ernie Davis de la Universidad de Syracuse se convirtió en el primer atleta afroamericano en ser la primera selección global por los Pieles Rojas de Washington en 1962, aunque nunca llegó a debutar con el equipo, agregando que también había sido contratado por los Bills de Búfalo de la AFL.

A la postre, también se fueron añadiendo algunas cosas, como en 1976 con el término "Sr. Irrelevante" al último jugador seleccionado.

Uno de los momentos clave fue cuando la cadena televisiva ESPN comenzó a transmitir en vivo la realización del Draft a partir de 1980 y, 30 años después, se cambió la modalidad para que se desarrollara en tres días, siendo el primero exclusivamente dedicado a la primera ronda y en horario estelar a nivel nacional.

Asimismo, a partir de 1965 este evento se llevó a cabo en diferentes lugares de Nueva York, incluyendo al Madison Square Garden y al Radio City Music Hall como las principales sedes.

En 2015 se dio la apertura de trasladarlo a nuevas zonas y Chicago fue la nueve sede por dos años, posteriormente le siguieron Filadelfia (2017), Dallas (2018) y Nashville (2019), recordando que la edición del 2020 estaba contemplada antes del COVID-19 para efectuarse en Nevada.

La NFL realizó el lunes un ensayo del draft a fin de probar la tecnología y las comunicaciones para el evento que inicia mañana por la noche, sin que se presentaran mayores complicaciones.

Al principio hubo algunas dificultades técnicas, cuando los Bengalíes de Cincinnati hacían la primera selección.

Pero los gerentes generales John Lynch, de los campeones de la NFC, 49ers de San Francisco, y John Elway, de los Broncos de Denver, se mostraron satisfechos con el procedimiento.

"Creo que lo usamos como otra oportunidad para enfocarnos de manera interna", dijo Lynch. "Creo que todo lo que se dice allá afuera, según entiendo, de que realmente no era una buena situación, no vi nada de eso. Creo que al principio hubo un par de dificultades. Es precisamente que hacemos estos ensayos".

Elway añadió: "El draft salió bien. Empezó con una pequeña complicación, pero fuera de eso creo que salió bastante bien. No hubo problemas, así que nos sentimos más cómodos. Así que las cosas deberían salir bien. Estoy seguro que habrá algunas ligeras complicaciones, pero para ser la primera vez, creo que salió bastante bien".

Algunos de los desafíos, como destacaron algunas de las personas involucradas, fueron el ruido n el fondo; personal de los equipos hablando con algunos de sus compañeros; y problemas de timing.

"Tuvo algunos problemitas, pero sería impreciso calificar el proceso de desastrozo", dijo una de las personas. "Hubo algunas cuestiones técnicas y de sonido que se resolvieron y los equipos quedaron satisfechos".

84 AÑOS tiene de antiguedad este sistema para contratación de jugadores en la NFL.

Para la historia