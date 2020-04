Se manifiestan en Viesca

APOYOS

Grupo de personas adheridos a la organización Antorcha Nacional, se manifestaron frente a la Presidencia Municipal para pedir a la alcaldes, Nadia Jaramillo, se implemente un programa alimentario debido a la contingencia sanitaria que enfrenta el país, ya que muchas personas no tienen qué comer.

"Cientos de habitantes de las comunidades de Viesca no cuentan con recursos para el sustento de sus familias, no hay ingresos en los hogares y de todo el país, se avecina una hambruna tremenda para todo el territorio nacional y por ello el Movimiento Antorchista Nacional acordó exigir al Gobierno federal, estatales y a las autoridades municipales, la ejecución inmediata de un programa nacional de distribución de alimentos para los pobres y que puedan así paliar la grande situación que se está pasando. Si no es la autoridad que es la que dispone de los recursos de todos los mexicanos, nadie más podrá salir adelante en estos momentos tan críticos", mencionó la líder del grupo Antorchista, Karla Olivas Morales.

Además señaló que a causa de que muchas empresas, negocios, trabajadores del sector informal, entre otros, cerraron y se quedaran en casa por las recomendaciones del Gobierno federal para frenar los contagios y el aumento del COVID-19 en el territorio nacional, millones de mexicanos se quedaron sin ingreso.

20

PERSONAS

En su mayoría mujeres, protestaron afuera de la Presidencia Municipal.

NúMERO

Programa

La dirigente aclaró que no piden intervención en dicho programa y solicitan que lo implementen los empleados del gobierno, dado que quieren evitar cualquier acusación.

