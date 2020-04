Para Marc y Alex Márquez La Casa de Papel es su serie favorita

La serie de televisión La Casa de Papel es la preferida del campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez y su hermano Alex, campeón del mundo de Moto2, y uno de los principales entretenimientos de ambos deportistas durante el confinamiento, aunque no el único.

Marc, ocho veces campeón del mundo, sigue la serie de televisión, aunque no con la misma intensidad que su hermano, pues si bien el vigente campeón del mundo de MotoGP va por la tercera temporada, su hermano Alex, con el que vive habitualmente, ya ha empezado la cuarta temporada de la serie creada por Alex Pina y dirigida en algunos de sus capítulos por el director de cine Álex Rodrigo.

Videojuegos

Como no podía ser de otra manera Marc Márquez tiene un simulador de Fórmula Uno y también la Playstation, en la que por muy raro que parezca se entrena con la última versión del juego de MotoGP, en el que reconoce que no es tan campeón como en la vida real y, de hecho, en las dos primeras carreras virtuales que se han disputado junto con una serie de pilotos de MotoGP hace dos domingos, ha acabado quinto y cuarto, mientras que su hermano se adjudicó la victoria en Mugello y fue tercero en el Red Bull Ring, pero ambos también juegan en línea con el juego de guerra Call of Duty y con el FIFA de fútbol, si bien su hermano Alex suele ser el rival más directo, ya que ambos suelen coincidir al frente de la consola en la vivienda en la que ambos residen habitualmente.

Ejercicio, limpieza y whatsapp

Por ese orden se podría establecer el resto de prioridades tanto de Marc Márquez como de Alex Márquez durante estos momentos de confinamiento, y según explicaron, sus periodos de entrenamiento los dividen en dos partes, una de cardio y la otra con ejercicios para mantener la forma física.

Tampoco desdeñan el tiempo restante en ocuparse de las típicas tareas del hogar como la limpieza, o sacar a pasear a los perros de raza Tekkel que tienen, Stich y Shira, aunque también aprovechan sus minutos de ocio en mantenerse comunicados con sus amigos y con su equipo por medio de la famosa aplicación de conversaciones "on-line" de whatsapp.