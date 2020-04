El melodic hardcore lagunero

En el Universo de la música, lo géneros y subgéneros son infinitos. Los experimentos sonoros son abundantes y las propuestas nuevas toman su fuerza al ser descubiertas por oídos curiosos que andan en busca de nuevas experiencias musicales.

Últimamente en La Laguna se han gestado novedosos sonidos que permanecen en el gusto de un público selecto, que le apuesta a los proyectos que se atreven a echarse un clavado al mar de lo alternativo, asumiendo que la única manera de mantenerse a flote será defendiendo su concepto y siendo fiel a sus ideales musicales.

My Life Before You es una ejemplo de agrupación que en el lustro de su permanencia nunca le ha interesado rediseñarse para poder acoplarse a los estereotipos musicales tradicionales que existen la región, con la intención de generar más público. Al contrario, se apoyan en su estilo y defienden su propuesta con más fuerza, sabiendo que siempre, habrán de encontrarse con los escuchas que valoran su sonido.

Francisco Saucedo, vocalista principal de esta agrupación lagunera, relata que son una banda de Post- Hardcore que comenzó a formarse a mediados de 2015, el motivó fue que cada uno de sus integrantes quería llevar un mensaje de superación personal basado en experiencias propias.

Eran almas que intentaban darle salida a infinidad de sentimientos que experimentaban, y sobre todo, almas que querían entender su realidad al son de sus mismas melodías. La música fue su refugio y su válvula de escape y a través de una sinergía entre los distintos géneros musicales, siempre, han tratado de mezclar la parte pesada con la melódica, un sello que siempre los ha caracterizado.

"Nosotros tocamos un género que se llama hardcord melódico, es un poco de música que tiene un sonido muy pesado y metemos una parte melódica que en la mayoría de lo que abarca este género siempre son canciones que hablan sobre tristezas, penas, o de superación personal".

Sobre los materiales discográficos que contabilizan, está Inquebrantable, un EP que realizaron en abril del 2016 y que está conformado por siete canciones producidas por Black Mamba Studios, ubicado en la Ciudad de México.

Asimismo, su álbum Serendipia que se configura por 10 canciones producidas por César Hernández de El Toro Estudio, lo entregaron en noviembre de 2017. En este material la agrupación lagunera obtuvo una mayor producción, calidad y un sonido más maduro en el cual continuaron llevando el mismo mensaje, pero a más oídos.

Actualmente, cada uno de los integrantes vive la cuarentena desde sus casas y por medio de reuniones por WhatsApp afinan los últimos detalles previos a entrar al estudio a grabar más material que girara en torno al concepto de sencillos. "Estamos muy contentos de entrar a grabación luego de tres años sin sacar un material", expresó la voz principal de la agrupación.

Para Francisco, My Life Before You es una banda enérgica, fraterna y tesonera que siempre se ha regido bajo la manta "nunca dejes de creer", su experiencia dice Saucedo es "porque hemos estado muchas veces a punto de separarnos y entre nosotros hablamos todo y salimos adelante, a pesar de la salida de varios integrantes ya sea por decisiones personales o acuerdos mutuos, pues hemos buscado la manera de sobrellevar una ruptura y seguir en este ámbito, siempre manejamos eso de nunca dejar de creer tanto en lo musical, como en lo personal".

Sobre sus letras dice, a pesar de contar con un sonido pesado, hablan mucho de situaciones melancólicas, de la nostalgia, del amor y desamor. Un hecho que expresó, ha sido bien aceptado por el público no solo de la región si no de otras partes de la república.

A nivel local, My Life Before You ha sido parte de los festivales más importantes en los cuales se reúnen las bandas que manejan un estilo alternativo. Sobre esas plataformas, su propuesta adquirió mayor fuerza y actualmente es mejor conocida en el mundo de la música.

Incluso, compartió Saucedo, que sus canciones pasan las fronteras de otros países y con alegría y orgullo reciben mensajes de personas que se encuentran en otra nación que les manifiestan que entre sus canciones obtuvieron respuestas.

"Una vez, alguien desde Venezuela nos mandó un mensaje, en el cual nos comentaba que la situación en su país estaba muy critica. Y que se estaba refugiando en la música. De alguna manera dio con nosotros y nos expresó que supo sobrellevar la situación a través del mensaje que damos en nuestras canciones".

Es así que con las voces de Francisco Saucedo y Kino Verastegui, el sintetizador de Abraham Rivera, la guitarra de Claudio Quintanilla, la batería de Hector Galván, y el sonido del bajo de Alex Flores, le dan vida a un estilo y al concepto del melodic hardcore, pero, claro, con su tinte lagunero.

Algunas canciones:

Mi vida antes de ti. Después de la tormenta Como si fuera la primera vez. Viento en contra. Serendipia. Inquebrantable.