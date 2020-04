Futbol en Argentina, sin público el resto de 2020

El regreso a las canchas del futbol en Argentina se dará sin público al menos hasta finales del 2020 debido a la pandemia de COVID-19, señaló Matías Lammens, Ministro de Turismo y deportes de ese país.

"El futbol con público va a tardar un tiempo, por lo menos hasta bien entrado fin de año, seguro, es un riesgo innecesario", dijo.

Indicó que trabajan para que la práctica de este deporte se reanude de la mejor manera, sin embargo, reiteró que en primera instancia será con las tribunas vacías.

"Es muy difícil dar un pronóstico preciso o certero, vamos a trabajar para que pueda volver el futbol con un protocolo muy estricto, que puedan volver los entrenamientos, los partidos, pero para hablar de público todavía falta mucho", declaró a Futbol Sin Manchas.

Asimismo, explicó que no pueden relajarse de ninguna manera porque eso puede generar una recaída en el tema del control de la epidemia.

"Uno sabe que si das un paso adelante, luego puedes dar dos para atrás, está el miedo de abrir y que se dispare la curva de contagios", sentenció.

HASTA QUE SE ELIMINE

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, indicó que el balompié podrá regresar siempre y cuando se haya eliminado el riesgo de contagios por COVID-19, aunque desconoce con exactitud qué día pueda pasar esto.

"Después de que las autoridades de la salud digan si se puede volver a la práctica del futbol debemos estar seguros de que no pase nada. El responsable cuando se tome la decisión de que el futbol vuelva soy yo", declaró en entrevista a un reconocido medio local.

'El Chiqui' reconoció que no se pueden aún tomar medidas porque se desconoce cuándo pueda regresar la actividad deportiva y agregó que aunque se juegue sin público, tanto jugadores, como árbitros, periodistas y personal del estadio sí estarán presentes en los partidos, lo cual podría provocar algún contagio.

"Sería aventurero e irresponsable decir cuáles medidas vamos a tomar si no sabemos qué día vamos a volver ni en qué condiciones. No olvidemos que el futbol no son solo los futbolistas. También hay empleados, médicos, mucha gente. Y esta gente va a ir a sus hogares. Todos se pueden contagiar".