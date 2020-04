'Pibe' prefiere a Messi que a CR7

El ex futbolista colombiano Carlos Valderrama aseguró que prefiere al argentino Lionel Messi sobre el portugués Cristiano Ronaldo, al considerar que el sudamericano no solo mete goles, sino que genera futbol.

"Elijo a Messi sobre Cristiano porque organiza el equipo, te da pase de gol. Ronaldo te mete 60 goles, pero Messi hace todo y además te mete 60 goles", declaró.

Pese a la admiración que siente hacia el jugador del Barcelona, Valderrama dejó en claro que su máximo referente es el argentino Diego Armando Maradona.

"No cambio a mi ídolo y es Diego Armando Maradona. Lo sigo desde que vino con 16 años a Colombia con Argentinos Junior, vi el gol que hizo y lo empecé a seguir desde ahí", apuntó.

En declaraciones a Fox Sports, "El Pibe" se refirió también a la victoria de 5-0 que logró el cuadro "cafetero" sobre la "albiceleste" en la eliminatoria de la Conmebol a la Copa del Mundo Estados Unidos 94.

"Fue un partido bravo, de clasificación para el Mundial porque el que ganaba pasaba directamente. Ese día, (el portero) Óscar Córdoba tenía cuatro manos y no le entraba ninguna", recordó.

Comentó que "el primer gol que marcamos fue un golpe duro, ahí sentimos que se iban a desesperar, ahí cambió el partido. Nosotros tuvimos la chance de llegar cinco veces y meter cinco goles".

"Nos ganamos ser candidatos en las eliminatorias, pero no nos la creímos, sino que seguimos jugando. Hicimos como 15 partidos de preparación para el Mundial en Europa y no perdimos ningún partido. Jugábamos muy bien y para nosotros fue el mejor equipo del futbol colombiano", estableció.

Rememoró, también, el asesinato de su compañero, el defensa Andrés Escobar, "fue un momento bravo, quedamos eliminados (en la primera fase del Mundial) y nos ofrecieron volver a Colombia o quedarnos un tiempo en Estados Unidos".

"Yo me quedé, cuando regreso en el avión, ese día sucede lo de Andrés, y me avisó una azafata. No me podía parar de la silla, no me quiso decir que había sido Andrés Escobar. Pasa el tiempo y nunca se me va a olvidar, que por jugar al futbol lo asesinen a uno", sentenció.

111 PARTIDOS disputó Carlos Valderrama con la selección colombiana entre 1981 y 1998.