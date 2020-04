Enseñanza va más allá de las aulas para maestra lagunera

Desde el mediodía del domingo, la maestra Alma Leticia Chacón Landeros repartió material impreso a sus alumnos. El arranque de clases virtuales de este lunes no fue posible para ellos debido a que por sus condiciones económicas, los estudiantes no cuentan con internet, mucho menos con computadora o algún teléfono móvil que les permita realizar adecuadamente sus actividades.

La maestra Alma radica en Gómez Palacio. Imparte clases en una escuela ubicada en el Fraccionamiento Los Olivos de Matamoros, establecida como una extensión de la primaria "Antorcha del Saber", de la colonia Zaragoza Sur en Torreón.

Aunque esta pequeña escuela no cuenta con clave oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos sí están registrados en la plataforma y forman parte del sistema educativo de este país.

Al saber que sus 14 alumnos, que cursan el primer y segundo grado de primaria, no iban a poder iniciar con este regreso a clases desde clases, la docente, con sus propios recursos, imprimió unos cuadernillos de trabajo, donde estableció actividades de diferentes materias.

Alma describió que si bien desde marzo comenzó a enviar algunos ejercicios para los estudiantes por el WhatsApp de las madres de familia, no todas cuentan con celulares. Por este motivo, se propuso repartirles de manera gratuita material para dos semanas de clase. Cada viernes acudirá a las casas de los estudiantes a revisar las evidencias de los trabajos que han desarrollado, todo por la simple satisfacción de ver que puedan progresar en su educación.

La docente calificó como muy complicado este regreso a clases. "Es difícil porque no todos cuentan con los recursos para hacer los ejercicios, no tienen internet ni computadora y los que llegan a tenerlo, no saben cómo manejar este tipo de formas de enseñar", explicó.

Asimismo, comentó que aunque algunos padres de familia sí tienen la disposición para apoyar a sus familias, la gran mayoría no, ya que siguen trabajando y quienes están en casa, no tienen paciencia. "A muchos padres se les complica porque salen a trabajar y no pueden estar dando el apoyo a sus hijos. Otros más desconocen cómo manejar este sistema de de educación y otros definitivamente se deslindan y no ponen a sus hijos a hacer los ejercicios. Es muy complicado todo, la pedagogía con la que cuenta un profesor es importante y en este momento no se puede llevar a cabo como en un salón de clases", expresó.

La maestra Alma también es madre de familia. Tiene una bebé y una niña que cursa el tercer grado de primaria en un colegio, quien inició sus clases virtuales ayer. Desde muy temprano la levantó para que a las 8 de la mañana estuviera frente a la computadora, lo cual fue complicado. "Con este sistema quieren temprano a los alumnos y que estén durante cuatro horas pegados a la computadora lo cual no es posible, menos estando en casa, los niños se distraen con todo. En una escuela los procesos educativos son un poco menos complicados, y es por ello que yo le digo siempre a mi hija que valore lo que se les está enseñando en su colegio", apuntó.

También mencionó que en su casa tiene que realizar su trabajo como maestra, además de atender a su bebé, a la niña y las labores del hogar. Por esto tiene que pedirle ayuda a su madre, quien no siempre puede, por lo que se complica la situación.

Por otra parte, durante este regreso a clases hubo algunas quejas por parte de madres de familia, quienes indicaron que las clases completas solo se pasan por televisión abierta y si tienes sistema de televisión de paga solo se ve la primera parte. Además mencionaron que las plataformas en línea se cayeron, al igual que hay apartados de la plataforma que no están actualizados, ya que no se abren los enlaces. Incluso señalaron que ni los propios maestros supieron resolver las dudas, por lo que esto les preocupa a los padres de familia, ya que es mediante este sistema como se va a evaluar esta parte del ciclo escolar, por lo que se acudía a pedir ayuda a través de la red social de "Aprende en casa" de la SEP, sin que hubiera respuesta.