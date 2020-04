Vivir en abundancia no significa que debas de tener millones en el banco o grandes inversiones. Ser abundante viene del mindset con el que estés conectado, con tu forma de ver y manejar esta energía ¿Por qué crees que existen millonarios que incluso con todo el dinero del mundo en su cuenta no se sienten satisfechos, viven en estrés, no sienten ni siquiera esa seguridad financiera? Efectivamente es porque no viven en abundancia.

El dinero es una energía que se debe de trabajar, el ejemplo más claro cambiemos el decir "gasto", por "inversión" cada que vas al súper, compras comida, etcétera, no gastas, estás invirtiendo en tu alimentación. Ese dinero no desaparece, se convierte en alimento. Entonces, recuerda cada que pagues repite esta frase: "doy el dinero con amor y regresará a mí multiplicado", si se te olvidó en el momento puedes repetirlo después, pero nunca pierdas la intención y sobre todo la práctica. Mercedes Guzmán, nos habla de este gran tema y nos comparte una meditación para visualizar la abundancia y agradecerla. En nuestro día 13 de Vibremospositivo nos acompaño el economista Daniel Suchar, venezolano residente en Costa Rica, que nos habló de cómo gestionar nuestras finanzas personales. Hablando de finanzas personales, todas tienen una columna vertebral, cada una viene una identidad particular y es muy personal. No es replicable, los gastos de tu amigo, tu vecina, tu familia, no son los mismos que los tuyos. ¿Qué nos ha enseñado esta cuarentena? Regresar a lo básico, cuidar el agua al bañarnos, al lavarnos los dientes, al lavar el auto, apagar la luz de los espacios que no estemos utilizando y ahorrar en esos pequeños detalles que desde pequeños nos enseñaron. Daniel nos habló puntualmente de como cuidar de nuestras finanzas en esta cuarentena: • Lo primero es priorizar los gastos básicos; agua, luz, internet, etcétera. • Lo que he dejado de gastar en otros rubros, como gasolina, salidas, restaurantes, etcétera, ¿cómo voy a optimizar ese ahorro y reorganizarlo? • Tener bien identificado lo que sería para mí un gasto de "lujo" . Otra buena idea es comunicarte con las instituciones financieras, y negociar tu deuda. Muchas de estas instituciones de crédito se están solidarizando para poder hacer el proceso de pago más fácil y evitar su incumplimiento. Si tu sueldo se vio afectado en estos momentos, acércate a instituciones gubernamentales e investiga como te puedes beneficiar o como puedes obtener ayuda. Evita la economía conductual, lo que pasó con el papel higiénico. No hagas compras de pánico, ni compras inservibles que no vayan a generarte ningún beneficio en corto plazo. Si es momento de seguir con tus planes, y si tienes el mismo nivel de ingreso de tu sueldo, continúa con tus planes; ya sea comprar casa, coche, esto hace que la economía no se estanque. ¿Es momento para invertir? La respuesta es sí, el tema es que se debe de invertir en algo que tu seas experto, conozcas y que se entiendas. Algo que este dentro de tu mercado es la mejor idea. No es tiempo de paralizarnos, hay que innovar y crear se están cerrando puertas, para que podamos voltear a ver las otras miles que están abiertas.