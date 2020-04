Sancionarán a quien incumpla nuevas medidas

Debido a que no toda la ciudadanía ha actuado con la misma responsabilidad durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno del Estado de Durango anunció nuevas disposiciones y medidas en la entidad, que de no acatarse serán sancionadas con trabajo comunitario, como barrido de calles.

El gobernador José Rosas Aispuro anunció que en coordinación con los Ayuntamientos habrá más elementos de seguridad pública en los filtros sanitarios y patrullajes en las calles para conminar a la ciudadanía a quedarse en casa.

Además, las plazas públicas permanecerán acordonadas, y se saldrá a la calle solo a actividad esencial, con la obligación de usar cubrebocas.

El mandatario estatal indicó que las instituciones bancarias tendrán que replantear sus estrategias de servicio al cliente para evitar aglomeraciones y las cadenas de autoservicio deberán limitar el ingreso a clientes y mantener sanitización.

Aquellos negocios considerados como no esenciales tendrán que cerrar sus puertas y, además de las tareas de sanitización en el transporte público, se ordenó la modificación de rutas. En el caso de Durango capital, este servicio ya no estará entrando al centro de la ciudad. Otra medida drástica implementada por el Gobierno estatal es que no podrán viajar más de tres personas dentro de un vehículo para mantener las sanas distancia.