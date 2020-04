Fallece Matthew Seligman por COVID

El bajista británico Matthew Seligman, falleció a los 64 años por complicaciones derivadas de COVID-19. El músico es recordado por su trabajo en la década de los 80 al lado de Thompson Twins, Thomas Dolby y David Bowie.

En un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, su compañero de banda Kevin Armstrong dio a conocer la noticia del deceso a causa de una hemorragia cerebral como consecuencia de coronavirus:

"Estoy muy triste, tengo que soportar esta terrible noticia. Lo he amado como amigo y compañero músico durante 40 años".

Continuó: "Matthew ha estado con un respirador en coma inducido durante dos semanas, después de ser admitido en St George's London con COVID-19. Tiene una pareja y dos hijos que viven en Wimbledon. Kevin ha estado en contacto con ellos.".

Seligman destacó como bajista en la agrupación Thompson Twins, particularmente con el éxito musical en Estados Unidos In the Name of Love, alcanzó la fama finales de los 70 con su otra agrupación The Soft Boys, recordados por sus álbumes A Can of Bees de 1979 y Underwater Moonlight de 1980.