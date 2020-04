Gwyneth Paltrow dona vestido para combatir coronavirus

La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow se sumó a All In Challenge, iniciativa benéfica del actor Leonardo DiCaprio, en la que convocan a sus seguidores a donar dinero para combatir la pandemia global del COVID-19, y a cambio tener la posibilidad de compartir experiencias junto a sus ídolos.

DiCaprio subastó la eventualidad de que algún fanático lo acompañara al rodaje de su próxima película Killers of the Flower Moon, y la posibildad de tener un breve cameo en ella; por su parte, la cantante mexicana Thalía, ofreció que algún donador pueda aparecer en uno de sus videos musicales.

Gwyneth Paltrow anunció a través de redes sociales, que se sumará a la iniciativa All In Challenge, "en un esfuerzo por enfocarnos en organizaciones que brindan asistencia alimentaria, me uní, pues está recaudando dinero para Meals on Wheels, No Kid Hungry, The World Central Kitchen y America's Food Fund", reveló.

"Estoy donando un vestido que usé para los Oscar (y que tiene un gran valor sentimental) que personalmente te entregaré con una taza de té o una copa de vino", agregó la actriz de 47 años.

La también cantante aprovechó para alentar a sus lectores a unirse a la iniciativa: "Visite allinchallenge.com para ofertar, ya que el 100% de los fondos se destinará a ayudar a los estadounidenses que actualmente experimentan inseguridad alimentaria", contó.

De igual manera, Gwyneth nominó a algunos compañeros del gremio a unirse al reto para contribuir ante la contingencia: "Te amo Gary Vaynerchuk por ser parte de esto, ahora desafío a Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lake Bell", escribió para concluir.

El vestido en cuestión es una creación de Calvin Klein, un atuendo plateado con destellos, que utilizó en la gala de los Premios Oscar en el año 2000, "muy del estilo de los años noventa, que ahora vuelve a estar de moda", según describió la estadounidense en un clip colgado en su cuenta de Instagram.

Pese a la acción de la famosa, los internautas comenzaron a hablar sobre una publicación que hizo en el 2013 en la que cita sus "peores estilismos", donde mencionó la prenda: "Me vienen dos looks a la mente, los que llevé para los Oscar en 2000 y 2002. El primero es de Calvin Klein. Es un vestido que está ok, pero no es material de los Oscar. Lo elegí porque ese año quería desaparecer".