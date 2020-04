Haney responde a crítica y asegura no ser racista

El peleador estadounidense Devin Haney se tomó en serio las críticas sobre sus comentarios de "chico blanco", al referirse al boxeador ucraniano Vasiliy Lomachenko.

A Haney, que marcha invicto en su carrera con registro de 24-0, se le preguntó durante una sesión en vivo de YouTube sobre la posibilidad de enfrentar a Lomachenko, considerado el número uno en el mundo libra por libra.

Haney respondió "Puedo decirte esto: nunca voy a perder con un niño blanco en mi vida".

Agregó que "No me importa lo que puedan decir. Escucha, ningún chico blanco puede vencerme, no me importa, ningún día de la semana. Si peleo contra un chico blanco 10 veces, voy a vencerlo 10 veces".

Haney, afroamericano, fue criticado en las redes sociales porque ese tipo de comentarios son usados en un lenguaje con tendencia racial.

Pero el púgil respondió a través de su página social que "No soy racista y nunca seré racista. Sólo estoy persiguiendo la grandeza".

En otro comentario indicó que "Acabo de tener una conversación muy positiva con Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, y le confirmé mi compromiso de ser un modelo a seguir y mi rechazo absoluto a la discriminación de cualquier tipo".