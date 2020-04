'Gallo' Estrada busca revancha y unificar títulos

El boxeador mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada y el nicaragüense Román "Chocolatito" González, buscan una unificación de fajas en los Supermoscas, que por otro lado, serviría de revancha para el oriundo de Sonora.

El nacido en Puerto Peñasco, es el monarca de las 115 libras (52.163 kilogramos) del Consejo Mundial de Boxeo, en tanto que el centroamericano, de la AMB.

Estrada le dijo a González en el primer episodio de 'Peleamundo', estrenando en el canal de YouTube de Matchroom Boxing, que está seguro de reivindicarse si la pelea puede ser programada.

89 COMBATES suman ambos púgiles y muchas de ellas, han sido estelares y de campeonato mundial.

Cabe recordar que tanto Estrada (40-3, 27 KO's) como González (49-2 41 KO's), recuperaron su estatus de campeón del mundo en una forma impresionante en las recientes peleas, con el "Gallo" venciendo al duro púgil tailandés Srisaket Sor Rungvisai en una revancha para recuperar los cinturones Supermosca del WBC y Ring Magazine en abril del 2019 y "Chocolatito" retrocediendo los años para arranca el cinturón de la Asociación del invicto Khalid Yafai de la Gran Bretaña en Dallas a principios de año, con una victoria de nocaut en el noveno round.

Ambos campeones, pelearon en noviembre de 2012 cuando González defendió con éxito su título Minimosca de la AMB contra Estrada en Los Ángeles. Confesaron que les encantaría renovar su rivalidad con apuestas más altas, en donde el "Gallo" confía en vengarse de aquella derrota.

"He tenido tres derrotas y he vengado a dos de ellas", dijo Estrada "No he podido vengar mi derrota contra González todavía porque nunca volvimos a pelear, pero creo que esta vez, voy a ganar, y esa pelea perdida también será vengada".

"Soy el campeón. Tengo mucho respeto por él. Es una gran pelea y ambos merecemos grandes bolsillos. Todo se ve y suena bien, pero todo se trata del dinero. Somos amigos y ambos luchamos por nuestras familias. Quiero unificar si se me da la oportunidad. Lucharé contra cualquier oponente disponible. Sé que habrá buenas peleas hechas por los promotores.

Estrada habló del reciente duelo de González "No conozco a Yafai personalmente, sin embargo, conozco a Román, y es un gran campeón. Sé que tenía mucho apoyo de Nicaragua. Estaba feliz por él, porque es una persona tan humilde. Sin duda estuve con Román González en esa pelea".

"Han pasado ocho años (desde la primera pelea) y estoy muy emocionado por este combate. Creo que la gente realmente quiere verlo también. Soy un gran boxeador. Será un gran espectáculo. Será una pelea mejor y más grande que los pesos grandes".

"El día de la pelea, soy un león", dijo Chocolatito. "Y ya termino la pelea, ni modo, normal, somos amigos".

"Será una pelea muy buena. Todo el mundo habla antes de la pelea, pero lo único que importa es el día de la pelea. Ambos necesitamos demostrar al público que las divisiones de pesos menores pueden dar buenos espectáculos. Somos los que llevamos boxeo en este momento, las clases de pesos pequeñas, y si yo peleo contra Estrada, será histórico".

En su confrontación del 2012 en Los Ángeles, el tercero sobre la superficie fue el californiano Jerry Cantú. Los tres jueces, Barry Druxman (118-110), Steve Morrow (116-112) y Fritz Werner (116-112) vieron ganar por decisión unánime al "Chocolatito".

