Gabriel Retes, el cineasta exigente

El 25 de marzo de 1947 uno de los cineastas más relevantes en México daría su primer respiro rodeado del ruido de la capital chilanga. Desde ese momento, José Ignacio Gabriel Jorge Retes Balzaretti pareció tener su camino escrito. Hijo de uno de los dramaturgos más importantes en la historia mexicana, Ignacio Retes, y de la aclamada actriz y periodista, Lucila Balzaretti, el niño que tiempo después sería conocido simplemente como Gabriel Retes creció entre butacas y camerinos.

Así lo diría en una entrevista realizada por Proceso al hablar sobre la labor de su padre: "Me crié en el teatro, porque mi padre inventó los teatros del Seguro Social -hacia 1959-. A él se le ocurrió y le vendió la idea a Benito Coquet de que al lado de cada clínica, o casa del asegurado, debía de haber un teatro".

Retes chico, como le decía su madre, observó a su padre luchar contra la censura, el poco apoyo al arte y la necesidad ferviente de producir teatro sin importar la falta de presupuesto o el ataque de los posibles enemigos que se iban formando en el gremio. "[Mi papá] no le tenía miedo a nada. […] Era un auténtico y gran mexicano". Guiado por esa sed de crear, experimentar y estar frente a público, con tan solo trece años de edad comenzó a participar en obras de teatro dirigidas por su padre así como en textos de la pluma de Sófocles, William Shakespeare y Eugene O'Neill.

No sería hasta el año 1968 que debutaría como actor de cine. Dirigido por su amigo Paco Ignacio Taibo II, participó en la película llamada Ardiendo en el sueño, la cual fue filmada en formato Súper-8, es decir, en las cuales se empleaban cintas de 8 milímetros de ancho. Serían los mismos cineastas independientes quienes se apropiarían de dicho formato que fue pensando en mayor medida como un aliado al documentar fiestas infantiles y reuniones familiares; saldrían a la calle a capturar las injusticias del país y a narrar historias que antes pasaban desapercibidas. Gabriel Retes fue uno de ellos.

Con la repentina noticia de su muerte, el día ayer 20 de abril, tan solo un mes después de su cumpleaños número 73, el trabajo realizado por el cineasta ha sido recordado y celebrado por quienes tuvieron la fortuna de trabajar con él durante su prolífera carrera, así como por diversas instituciones culturales del país.

Gabriel Retes fue un productor y director de cine, así como actor y amante del teatro. Durante su carrera, realizó 20 largometrajes de ficción, produciendo, dirigiendo, y en muchos de ellos, escribiendo y actuando. A su vez, como actor participó en más de 50 películas con cineastas de la talla de Alejandro Galindo, Luis Alcoriza, Miguel Littin, Jorge Fons, Alfredo Gurrola, Carlos Bolado, entre otros.

Sus filmes El Bulto, Bienvenido Welcome y La ciudad al desnudo están consideradas dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la Revista Nexos. Siendo el primero, el trabajo que, en la mayoría de las ocasiones, se convierte en sinónimo de una sencilla frase: Retes y su viaje fílmico.

Realizada en 1971 pero estrenada hasta el 28 de agosto de 1992, El Bulto narra la historia de Lauro, un joven periodista que sufre un atentado por parte de un halcón (miembro de un grupo de choque de la polici´a) durante una manifestación en la Ciudad de México, lo cual lo deja en coma. Veinte años después, despierta ante una realidad sumamente distinta a la que recuerda. "Un hombre dormido. Una generación que despierta... 20 años que no se olvidan", dice la página oficial del cineasta. En El Bulto, Retes actuó el papel protagónico.

Retes chico era un temario. En diversas ocasiones se enfrentó a la censura: Nuevo Mundo (1976), un relato sobre la "conquista espiritual" de América por parte de los españoles duró veinte años censurada por enfocarse a la divinidad de la Virgen de Guadalupe, así como La ciudad al desnudo por ser un melodrama sumamente violento. Sobre esto decía, "me enojo, protesto, le hablo a mis cuates para que me ayuden y a veces, he ganado. Otras veces he perdido".

El camino de Gabriel en el cine empezó con Sur, un filme que realizó mediante el formato de Súper-8. A partir de ahí, encontraría a lo que se quería dedicar por el resto de su vida. A Sur le siguieron El paletero (1970), Fragmentos (1971), El asunto (1972) y Tribulaciones en el seno de una familia burguesa (1972).

Asimismo, en 1972, fundó la Cooperativa de Cine Marginal que, produjo y realizó los Comunicados de insurgencia obrera, primeros ejemplos de cine militante.

"Hay que hacer cine bajo cualquier circunstancia, con lo que tengamos. No hay de otra, contra viento y marea. Yo he producido mis películas con y sin dinero", comentó Retes en una entrevista realizada por José Antonio Fernández. Al estrenar su primer largometraje, Los años duros, en 1973 el también actor mexicano reafirmó que su vocación era realizar cine.

"Y sí, en esa noche de estreno me di cuenta que estaba yo dotado para dedicarme al cine. […] Yo hago cine para los espectadores, nada más para ellos. Pero no les concedo nunca nada. Cada vez que voy a pedir un encuadre y hago una puesta en escena, estoy pensando: esto va a proyectarse en el cine […] Pero nunca estoy pensando en hacer la escena bonita para agradar a los espectadores, eso jamás. Sin embargo, siempre pienso en ese público que verá la historia".

Fue acreedor de múltiples premios. Con Chin Chin el teporocho obtuvo el premio Ariel a Mejor Ópera Prima; Los años duros fue ganadora del premio a Mejor Película del III Concurso de Cine Experimental de la ANDA y reconocimientos en Cartagena y Caracas; Flores de papel, participó en el Festival de Berlín; Bandera rota, participó en los festivales de Moscú y La Habana donde obtuvo un premio especial del jurado; La ciudad al desnudo fue nominada para cuatro premios Ariel; El Bulto, cinta que lo consagró en el plano internacional, lo hizo acreedor a diversos premios en los festivales fílmicos de San Juan, Amiens, Trieste, Cannes, Huelva y Mar del Plata.

Gabriel Retes, quien en 2018 presentó su último largometraje titulado La Revolución y los artistas, el cual tiene como eje central la historia de amor entre Nahui Olin y el pintor Gerardo Murillo, es reconocido por ser fiel preocupación hacia la violencia en el país, así como por la madurez estilística de su trabajo. Ubicaba su cine como: "Empecé haciendo cine de autor y me he ido clavando hacia un cine personal, el cual, creo yo, va adelante de la autoría. Cada vez hago más lo que me interesa, lo que me mueve".