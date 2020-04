Advierte OMS que 'lo peor está por venir' respecto al coronavirus

Lo anterior, según la agencia de noticias AP.

A causa de la enfermedad COVID-19 han muerto más de 169 mil personas, de acuerdo a las últimas cifras del conteo de la Universidad Johns Hopkins.

"We’ve spoken previously about the factors countries must consider as they plan to start lifting so-called #COVID19 lockdown restrictions"-@DrTedros pic.twitter.com/i1iHcQo0oE