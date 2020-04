'Queremos comida', protestan en vialidad

Durante la mañana de ayer, un grupo de mujeres habitantes de la colonia Zaragoza Sur y Valle La Rosita, organizados en el Movimiento Antorchista, formaron una cadena humana sobre el bulevar Laguna Sur para levantar sus voces en demanda de atención. "Queremos comida" y "Nos estamos muriendo de hambre", eran las frases que usaron.

En la protesta se observó el uso de cubrebocas y las personas respetaron la sana distancia. Reclamaron un apoyo alimentario urgente y llaman al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; y al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, a que distribuyan alimentos para familias que ya no cuentan con recursos para sobrevivir a esta pandemia.

Karla Olivas Morales, dirigente municipal del Movimiento Antorchista, pidió que el Gobierno atienda las demandas de la gente humilde, ya que muchos no tienen nada para comer.

Señaló que en esta situación muchos de sus compañeros ya perdieron sus empleos, otros son comerciantes y no pueden trabajar ante la emergencia sanitaria por COVID-19.

El llamado es para que las autoridades implementen eficientemente los programas de apoyos, a través de despensas, y que estos lleguen a las familias que se ven más afectadas por la contingencia. "Los gobiernos son los responsables de administrar los recursos, son quienes tienen el recurso y por tanto deben atender de manera urgente a la población", agregó la líder antorchista.

Olivas Morales destacó que no se está pidiendo ninguna participación en dicho programa, únicamente solicitan que lo implementen los empleados del gobierno, siendo el único interés de Antorcha el que los coahuilenses no padezcan hambre y las consecuencias que esta conlleva. "Es real, la gente ya no tiene que comer y están sufriendo en sus casas", concluyó.