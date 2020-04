Se cumple una década sin 'la reina del golf'

Desde niña esparció su gran meta, ser la mejor del mundo, lo consiguió y en plena cima del planeta, la golfista mexicana Lorena Ochoa decidió retirarse el 20 de abril de 2010, y a pesar de alejarse, se mantiene en la cúspide.

"Mira, voy a ser profesional y número uno del mundo y tú te vas a acordar de mí", expresó con esa dulzura, firmeza y toda claridad aquella niña de seis años al reportero Ricardo Villanueva, que escribía para el desaparecido periódico Novedades, un diario que dedicaba páginas al golf, porque sus dueños lo practicaban.

Lorena nació el 5 de noviembre de 1981 en Guadalajara, a los seis años ganó su primer título estatal, a los siete la corona nacional y también impuso su reinado con cinco títulos del Campeonato Mundial Junior, de donde existe una fotografía con Tiger Woods, quien no ganó la misma cantidad de trofeos que ella en esta competencia.

A los 13 o 14 años de edad habló con Rafael Alarcón, a quien veía practicar en el Guadalajara Country Club y le pidió que la entrenara, "quiero ser la mejor jugadora del mundo" y eso impactó mucho a quien fue su instructor.

Ochoa Reyes fue becada por la Universidad de Arizona y rompió todos los récords habidos y por haber que dejó su ahora amiga Annika Sorenstam, tanto que fue dos veces elegida la mejor jugadora universitaria en 2001 y 2002.

De ahí se fue al Symetra Tour, en donde ganó seis torneos y obtuvo su tarjeta de membresía a la LPGA Tour, donde compartió, que encontró a Sorenstam, quien se convirtió como en su segunda mamá, porque le cuidaba, le aconsejaba y la impulsaba ante la falta de triunfo, lo cual vivió en los primeros dos años.

Lorena obtuvo 27 victorias en el circuito y la más emblemática para ella y todo el mundo del golf fue su triunfo en el Women's British Open 2007, el primero para mujeres y en el mismísimo campo sagrado, la cuna del golf, el Saint Andrews.

El martes 20 de abril de 2010 anunció, mediante un comunicado el fin de su carrera deportiva, quien fue tres veces ganadora del Premio Nacional del Deporte.

Tres días después ofreció una concurrida conferencia de prensa, en la que contó que llegó a Saint Andrews, "fui al campo y me visualicé para en el último hoyo al término del torneo con el trofeo en las manos y lo logré. Fue tal como lo soñé".

Su adiós fue apenas a los 28 años de edad y cuando cumplía 158 semanas en la cima del ranking mundial, y al finalizar la conferencia le preguntaron algo muy sencillo: "¿con qué te vas?"

Ella respondió: "me gustaba que me tenían miedo. En cuanto veían que iba a entrar al campo las jugadoras decías 'a ver quién queda en segundo lugar, porque Lorena va ganar'".

Después, ella organizó el Torneo Lorena Ochoa Invitational, en el que participaron las mejores del mundo "me da gusta ver a muchas de ellas porque me han dicho que fui su inspiración cuando me presenté a jugar por el mundo".

También es la inspiración de las mexicanas, como por ejemplo Gaby López, quien lleva dos victorias en la LPGA Tour, y María Fassi, quien ya está en el máximo circuito.

El 27 de septiembre de 2017 ingresó al Salón de la Fama del Golf Mundial y en su discurso señaló que cuando tenía ocho años le dijo su papá que si calificaba al Campeonato Mundial Junior la llevaría a San Diego, California, sede del torneo, pero la verdad ella "solo quería ir a Disney".

158 SEMANAS duró la tapatía en la cima del ranking mundial de la LPGA como la mejor.