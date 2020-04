Actor lagunero elabora caretas para detener al COVID-19

Ante el panorama que se vive actualmente en el país debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el actor de televisión Heriberto Méndez puso manos a la obra para, junto con un amigo, fabricar mascarillas que ayuden a evitar que el virus se siga propagando.

El nacido en Torreón, relató que se encontraba grabando la segunda temporada de la serie Falsa identidad televisada por Telemundo cuando se anunció la emergencia nacional y se dio la indicación de permanecer en casa. La producción tuvo que parar y él, desde su hogar comenzó a idear la fabricación de unas máscaras que tuvieran bajo costo y fueran cómodas para aquellos que debían seguir trabajando.

"El objetivo era buscar un producto que estuviera a un precio justo y que fuera de alta calidad porque actualmente tú has visto el relajo que se ha armado por falta de equipo, equipo que no funciona".

De familia de médicos, a Heriberto le preocupaba que los suyos estuvieran desprotegidos, pues para él las personas que trabajan en el sector salud son las que están más en riesgo. "Yo creo que son las personas que están dando la cara en esta epidemia y son las que están más desprotegidas, más allá de que todos debemos ser responsables, que debemos cuidarnos y cuidar a los demás ese es en principio el objetivo. Hemos tenido acercamiento de algunas fundaciones a las cuales les damos el precio casi de producción y también el objetivo es buscar llegar a ciertas personas que están interesados en cuidarse a un precio justo con un producto de muy alta calidad".

Puntualizó que actualmente reside en Ciudad de México, pero está buscando la manera de que éstas máscaras puedan distribuirse en su tierra, en La Laguna.

Sobre las características de estas máscaras, el actor comentó que tienen la ventaja de ser más resistentes y durables, debido a que están hechas de un polimero aprobado por la FDA (Food and Drug Administration).

"Este polimero no se empaña. Se usa este plástico para la industria de los alimentos, entonces la resistencia es muy diferente a lo que hay en el mercado y ese era el objetivo y además la comodidad". En ese sentido expresó que se pensó en las personas que por necesidad continúan trabajando y que tienen que protegerse, por ello, el diseño de la máscara, refirió, se enfocó mucho en que fueran cómodas, describe que se colocan y se siente como si se trajera una gorra puesta.

Informó que hasta el momento han fabricado cerca de 7 mil piezas que han sido distribuidas a diferentes sectores.

El actor lagunero, al igual que la mayoría de la población mexicana se encuentra en confinamiento, vive estos tiempos de pandemia desde casa, en donde ha podido reflexionar que son momentos en las cuales hay que revalorar la vida "y las cosas que tenemos y a mi punto de vista el enfoque tendría que ser más en cuidar a las personas. Cuidar las relaciones que tenemos. Poco a poco los tiempos van cambiando hacia algo más espiritual, más de fondo, de relaciones verdaderas, entrañables".

En ese sentido, manifestó que extraña salir a la calle y tomar un café con amigos, pero sobre todo añora "estar sin la angustia de que se vaya a contagiar un ser querido, entonces yo creo que es eso, valorar el tiempo, el presente. Y buscar estar lo más felices que podamos".

Para él es claro que se viven momentos de reflexión, en donde la idea de qué hay que cuidarnos es fundamental. "Es momento de ser responsables, esa también es la finalidad de las mascaras, no es solo que no me vaya contagiar, si no que no vaya contagiar a alguien más".

Por su parte, Heriberto Méndez compartió que él vive la cuarentena en casa con su esposa y su hija, con quienes comparte momentos en familia realizando diversas actividades que van desde pintar muros, remodelar la casa o realizar proyectos con material reciclado.

El actor refirió que en cuanto pase la cuarentena, retomará las grabaciones de Falsa identidad 2 y trabajará en otras ideas que ha estado afinando en este momento.

Al final dijo que: "yo espero que la gente entendamos lo que estamos viviendo, aprendamos de lo que está pasando y podemos darle valor a lo que somos, a lo que tenemos y construir una sociedad más pareja. Hacer más equipo y concentranos en las cosas que son verdaderamente importantes, creo que con este tipo de situaciones nos acercamos a eso, a ver la raíz de lo que somos, y lo que es verdaderamente importante y lo que no lo es, y poder tener memoria para recordar eso y buscar ser felices y cuidarnos".