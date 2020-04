HABLEMOS DE SEXO EN CUARENTENA

Chakra base, cualquier meditación es buena para mejorar tu sexualidad ya que ayuda a enfocarte en el presente lo cual es súper importante para la actividad sexual, vivir el momento, saber estar.

En nuestro día 12 de Vibremospositivo recordamos lo importante de revisar tus pensamientos, cambiar los negativos por positivos, y esto también lo podemos aplicar para las relaciones de pareja. Si tienes una discusión tú tienes el poder de decidir si tienes pensamientos negativos o lo tomas como un aprendizaje, recuerda que no puedes cambiar a los demás, si quieres cambiar algo debes empezar por ti para impactar a tu alrededor de acuerdo a la ley de la conectividad.

Repasemos las cuatro leyes para transformar nuestra mente:

Ley del control: identificar nuestra pensamientos.

Ley de transformación: podemos transformar los pensamientos que no nos gusten.

Ley de conectividad: conectamos con las personas que vibremos en la misma. sintonía.

Ley de la atracción: atraes según vibración y pensamientos, logrando todo lo que te propongas.

Realizamos un ejercicio para visualizar la relación de pareja ideal, es importante estar presentes y repetirlo en positivo, para entenderlo mejor pueden ver el día 12 en nuestra pagina de Facebook Vibremospositivo el ejercicio, de igual forma te invito a reflexionar.

1. ¿Cómo es tu pareja perfecta?

2. ¿Qué cualidades tiene?

3. ¿Cómo describes tu relación perfecta?

4. ¿Cómo te hace sentir esta relación?

5. ¿Qué disfrutan hacer juntos?

6. ¿Qué tipo de pareja eres tú?

El primer paso es crearlo en tu mente, imaginarlo, después el secreto está en sentirlo como si lo estuvieras viviendo en presente guardando el sentimiento para ti, para después sin engancharte dejarlo ir, verás como sucederá.

Para abordar el tema de parejas esta vez nos acompañó, la reconocida lagunera Betsy Reuss, psicóloga y sexóloga con sus tips de vida en pareja y sexualidad durante la cuarentena, pero también como seguir disfrutando de tu sexualidad si estas viviendo esta cuarentena sólo.

Betsy nos comenta que antes que nada para cualquiera que sea tu situación es súper importante tener un horario individual si tu pareja esta contigo o si están a distancia, armen un horario para encontrar momentos de convivencia en calidad, usen su creatividad, prueben cosas nuevas cosas que los hagan conectarse más. Y respeten su espacio individual.

Punto importante, acerca de la comunicación, platiquen sus horarios, pónganse de acuerdo y van a aprovechar mucho más su relación y evitar malos entendidos de esta manera.

Para las parejas que están a distancia, Betsy nos propone hacer videollamadas, compartir fotos eróticas cuidando tu identidad, evita que salga tu rostro, una cosa innovadora y súper interesante que nos comentó y nos mostró Betsy son los juguetes sexuales a distancia que se pueden manejar mediante aplicaciones para interactuar con tu pareja.

Y si estas solo, Betsy Reuss nos comenta que es el momento de contactar a tus amigos con derechos, hagan videollamadas, usen fotos. O si prefieres aprovechar, échate a relatos eróticos, videos, etcétera. Tenemos todo el tiempo para explorar nuestra sexualidad, ya sea en pareja o por tu cuenta aprovecha este tiempo. Para más información acerca de esto contacta y sigue a Betsy Reuss en su cuenta de Instagram @betsyreuss, o en su página de Youtube.

