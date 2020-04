Ensayo sobre la cultura

70 años

En este lunes cumplo 70 años; los cuales pienso pasar, como todos, encerradito. Yo creía que por fin me los iba a festejar con los cuates, pero no. El coronavirus se ha opuesto y será un día como todos los demás; Miento, como estos últimos días en que nos estamos acostumbrando a vivir.

Ya no me dejan ni ir a la librería así que me he puesto a buscar libros que no estuvieran leídos, como los de la colección Aguilar. Ahora me enfrento a un Lope de Vega poco publicitado; conocía su teatro pero no sus poemas y en ellos me encuentro para todos los gustos. Cito un fragmento: Repastaban sus ganados/ a las espaldas de un monte/ de la torre de Belén/ los soñolientos pastores. Alrededor de los troncos/ de unos encendidos robles/ que restallando a los aires/ daban claridad al bosque.

El poema es muy largo y habla sobre el nacimiento de cristo. Lo mismo tiene sobre la crucifixión. Damos por sabido que se ordenó sacerdote al final de sus días; aun así, sus poemas religiosos son muy poco conocidos. También cuenta con narraciones largas en verso sobre diferentes temas: por ejemplo, sobre las hazañas del pirata Drake. El poema se llama la Dragontea. Cito: Canto las armas y el león famoso/ que el atrevido inglés detuvo el paso/ aquel nuevo argonauta prodigioso/ que espantó las estrellas del ocaso. Canto el esfuerzo y el brazo belicoso/ de un español en tan difícil caso/ que en la furia mayor de su discurso/ detuvo como rémora su curso.

Otras historias que narra tienen relación con temas históricos mitológicos, como en la hermosura de Angélica. Cito: Canto IV. Señor, pues que del hombre la hermosura/ aquí celebra nuestra dulce historia/ si el premio por la vuestra se procura/ ¿quién dudara de daros la victoria?

En este tiempo de reclusión lo puedo aprovechar para aprender cosas que no había tenido la oportunidad de saber. No todo el día te la pasas leyendo. Acudo al televisor y he encontrado que en youtube por ejemplo puedes complementar lo que los libros te ofrecen. En este caso, al poner el nombre de Lope de vega, fui dar con una serie de conferencias que se dieron en España. El conferencista era muy bueno, diferente agradable, accesible, que es la principal característica que debe de tener un maestro. Me gustó. Fueron tres sesiones muy interesantes. También vi un programa sobre la relación entre este autor y Cervantes; una amistad que se vino abajo por las rencillas y suposiciones de quien eran los autores de los versos satíricos. Cervantes decía que Lope era Avellaneda, quien escribió un Quijote de muy mal gusto. Ahora se dice que Cortés es Bernal Díaz del Castillo; afirmación que creo está hecha con calzador. Eso lo afirma Duvergere.

Leo, ve tele, les recomiendo una serie de historia que se llama: pero esa es otra historia. Cocino. Como estoy solo, me tengo que cocinar y me gusta alimentarme bien, así que me paso un tiempo en la cocina. Un día a la semana me toca lavar y ahí, poco a poco voy planchando. Últimamente, le dije a la persona que me ayuda que se fuera a su casa, lo cual me representa tener que hacer su trabajo o sea, la limpieza de la casa. Recurro a mi hijo para cualquier cuestión que represente salir de casa.

Las tardes son más tranquilas. Busco series o películas. Hay buenas, muy buenas, bobas, muy tontas y ahí vas haciendo una selección según tu estado de ánimo; además que te das cuenta de cómo el humor, en muchas regiones, ha cambiado.

Ya cuando te viene la nostalgia buscas, por el celular, a los amigos que tienes. Los comentarios son los mismos sobre el encierro, lo que haces, lo que se prevé después de esto. El chiste es sentirte y hacer sentir, acompañado. Nada espectacular. Me cantaré las mañanitas, me las cantarán. Leeré los mensajitos del Wass, del face y a ver que más se me ocurre.

Con estos libros de Aguilar tengo rato para divertirme. A mi Papá le gustaba coleccionarlos. A todas las edades se aprende y téngalo por seguro que yo quiero aprender muchas cosas.