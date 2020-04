"La música salvará al mundo"

El cantautor mexicano Juan Solo, considera que la música salvará a la humanidad en medio de la pandemia por el COVID-19, ya que en todo el mundo se viven momentos emocionalmente complicados.

"La incertidumbre nos va a causar incomodidad y eso no es lo que más nos gusta como humanos. Creo que la música nos devuelve al corazón y eso es importante ahorita, estar con el corazón abierto, entender que esto no se trata solamente de mí y de que estoy bien; la música es un despertador de la conciencia en la gente y por eso creo que nos va a salvar. Nos conecta", refirió.

Durante su cuarentena, el cantante dedica su día a diversas actividades que se enfocan en su persona, como aprender portugués en una aplicación, no dejar el ejercicio ni la meditación, pero confiesa que su principal tarea es cuidar de su hija Ema.

"La mayor parte de mi día estoy ejerciendo mi paternidad de una bebé de siete meses, eso nos ha revolucionado. Nos requiere mucha atención, estar con ella todo el rato y cuidar un bebé es cansado y difícil, no tan sencillo como parece. Está padre, es un momento de mi vida que no cambiaría, me cayó como anillo al dedo estar en casa y no perderme sus primeros meses de vida", expresó.

Como una iniciativa propia es que Juan Solo dedica sus miércoles a un karaoke en vivo a través de redes sociales, en donde invita a amigos y colegas, como ha hecho con María León o Kalimba, a que se sumen a la transmisión.

"Ha tomado bastante fuerza en estas semanas, se conectan amigos que quiero mucho y les ha gustado la idea. Estoy invitando a personas y se ha puesto bastante divertido porque no cantamos nuestras canciones sino lo que sale en la ruleta", finalizó.