Las palabras tienen la palabra

Un gran artista flamenco

Tendremos que empezar por preguntarnos: ¿qué es flamenco? La primera respuesta, la que podríamos considerar la respuesta original cuando alguien se pregunta qué es lo flamenco, sería: flamenco es el natural de Flandes, que es una región europea.

Acá, cuando alguien se pone muy insolente, le decimos "no te pongas muy flamenco", no porque los de Flandes sean insolentes sino porque como que la palabra suena a alguien altivo, orgulloso de su raza y que no se doblega fácilmente.

De hecho se les llama así, según el diccionario, "a ciertas manifestaciones socioculturales asociadas al pueblo gitano con especial arraigo en Andalucía" y no olvidemos también a esas aves flamígeras tan bellas y elegantes que vemos en algunos parques zoológicos y que por error les llamamos con su nombre inglés que es flamingo. Son flamencos, no flamingos.

Pero, en lo personal lo que más nos llega es el arte flamenco, particularmente la guitarra flamenca y uno de los más grandes guitarristas de música flamenca es Paco de Lucía, quien lamentablemente falleció en el año 2014.

Francisco Sánchez Gómez (su nombre real) ha sido considerado el guitarrista flamenco de mayor prestigio internacional. De su padre y de su hermano mayor aprendió los primeros rasgueos.

Su nombre artístico proviene del de su madre: Lucía Gomes Goncalves, una portuguesa de familia pobre y numerosa. A los doce años el pequeño Paco empezó a cosechar aplausos y pronto, con la influencia de grandes guitarristas que él admiraba, encontró su propio estilo.

Todavía cuando su carrera era incipiente, entró también en el terreno de la composición. Paco de Lucía se convirtió en estrella de las listas de éxitos en 1973 con la rumba "Entre dos aguas" que conquistó a un público joven que empezó a interesarse en la guitarra flamenca.

Una úlcera y una profunda depresión causada principalmente por el fallecimiento de sus padres lo hizo recluirse y al fin dejar Madrid para irse a vivir a Playa del Carmen, su paraíso mexicano donde proyectaba su retiro en un futuro que veía no muy lejano.

Finalmente, el día en que México honraba el día de la bandera, se anunció que Paco de Lucía había sufrido un infarto mientras jugaba en la playa con uno de sus nietos.

Así fue como la guitarra española y el mundo entero de la música, se quedó llorando al más grande guitarrista de flamenco: Paco de Lucía.

