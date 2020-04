Controla tus emociones en esta cuarentena

Los días pasan y has tenido la oportunidad de experimentar diferentes emociones por el encierro, más si acataste el periodo de cuarentena desde el pasado 20 de marzo. Incertidumbre, euforia, desesperación, tristeza, miedo, etcétera, son válidos al ser una situación desconocida por un cambio repentino en la vida diaria desde lo laboral, familiar, escolar y de esparcimiento.

Para sobrellevar esta cuarentena la Psicóloga Humanista, Jessica Gajón nos comparte una serie de recomendaciones para evitar caer en largos periodos de ansiedad o desesperación, para mantenernos positivos y contagiar de esa energía a nuestros seres queridos, estén lejos o cerca.

La especialista resalta que es normal tener miedo pero no hay que dejarse llevar, aconseja no hablar permanentemente del tema, cuando se desee actualizarse hay que ir a las fuentes oficiales, tener máximo dos para no generar estos pensamientos obsesivos, evitar la información de los chats o cadenas interminables con datos alarmistas, nada fidedignos y contribuir no difundiéndolos.

En el caso del comportamiento de los niños podría pensarse que son más propensos a perder el control, pero no es así, dependen del ambiente de su entorno y si el pilar de las emociones, es decir, mamá, papá o quien esté el mayor tiempo a su cuidado está bien, positivo, en equilibrio y enfocado, ellos también porque son extremadamente perceptivos. También hay un sector que prefiere negar la situación y adopta esta conducta como un mecanismo de defensa, porque la ansiedad que les genera enfrentarlo les resulta menos estresante al rechazarlo, que afrontarlo y tomar acción. Lo manifiestan siendo indiferentes con todas las medidas e incluso la cuarentena.

Si estás en crisis, si sientes que la situación te rebasa y necesitas hablar con alguien, ella está lista para atenderte virtualmente.

Actualmente las sesiones con sus pacientes las desarrolla de esta forma y tiene mucha disponibilidad de recibir a nuevos.

De igual manera el personal médico que está en el ‘frente de batalla’, son su prioridad y contarán un precios especiales como forma de agradecimiento por su labor.

RECUERDA, NO TE DEJES LLEVAR POR EL MIEDO

• Lleva hábitos adecuados de higiene.

• No hables permanentemente del tema.

• Apóyate en familia y amigos.

• Ayuda a mantener la calma.

• Infórmate de fuentes oficiales.

• No difundas información falsa.

• Procura hacer tu vida normal.

• No discrimines.

Ejercicios de Respiración:

Inhala contando a cuatro y sostén el aire. Exhala imaginando que el aire es una cascada, concentra tu atención solo en la respiración y verás que poco a poco te sentirás mejor.