Ana de la Reguera recrea su vida en serie

Ana es el nombre de la serie que protagoniza y produce la actriz mexicana Ana De La Reguera. En la historia la veracruzana recrea la manera y circunstancias en las que enfrenta los clichés de una sociedad que dicta las formas de comportamiento de una mujer de casi 40 años.

La trama fue realizada con tintes de comedia, género en el que el público no está acostumbrado a ver a la protagonista de las serias Capadocia y Narcos, sin embargo, confiesa que siempre quiso hacer un buen proyecto que tuviera humor y al mismo tiempo un guion sólido ya que se considera "súper desparpajada y desmadrosa", y con un "humor muy ácido".

Ana es una historia semiautobiográfica que la misma De La Reguera creó después de una decepción laboral al no ser seleccionada para una personaje por el cual había trabajado mucho: "de pronto dije, '¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con las ganas de algo que me gusta tanto y que yo tenga que depender de otros para poder hacer un papel como ese'", señaló la también productora para el portal Show News.

El seriado se podrá ver a partir del 20 de abril a través del canal de paga Comedy Central y posteriormente en plataformas digitales y contará los distintos desafortunados acontecimientos que su protagonista vivirá antes de cumplir 40 años al lidiar con su estricta madre preocupada por las apariencias.

También plantea la lucha que Ana emprende todos los días en su ambiente laboral en el que cada vez es más visible la presencia de los nuevos "influencers", y por supuesto, la búsqueda del amor y la manera en la que en una de esas ocasiones lo encuentra de forma inesperada en la hija de uno de sus pretendientes.

Ana cuenta con las actuaciones de Paulina Dávila, Eduardo España y Tina Romero. Otros de los estrenos pendientes de la veracruzana es la secuela de The Purge (La Purga), y la película de terror Army of the Death de Netflix, hasta ahora sin fecha de lanzamiento debido a la pandemia.