Chenoa asegura que 'todo irá bien'

En 2007 la cantante española Chenoa lanzó una canción llena de buenas vibras. La tituló Todo irá bien y hoy más que nunca su letra trae esperanza al mundo ante la contingencia sanitaria mundial generada por la propagación del COVID-19.

La intérprete que se dio a conocer en Operación Triunfo edición 2001 de su país y desde entonces ha tenido una carrera llena de éxitos, charló en exclusiva con El Siglo de Torreón, desde su casa en Madrid, en donde vive el confinamiento impuesto por su gobierno.

La artista reveló lo difícil que le ha sido estar encerrada. Sin duda, millones de personas coinciden con ella. Encontrarse bajo cuatro paredes día a día le ha permitido recordar la importancia de valorar el presente.

Chenoa también habló de su amor por México, de lo bien que ha sentado su canción Todo irá bien en estos tiempos, sus proyectos y su faceta de cocinera que el confinamiento le ha permitido descubrir.

-¿Cómo te encuentras hoy en día que se vive un confinamiento mundial?

La verdad es que tengo días buenos y peores, supongo que como todo el mundo. Procuro no caer en la apatía y mirar el día a día con atención y paciencia.

-¿Dónde te tomó esta cuarentena?

Estaba en mi casa de Madrid, por suerte y aquí sigo.

-Vemos en tus redes sociales que has hecho galletas, ¿Este encierro te ha permitido pulir tu faceta gastronómica o bien te ha permitido descubrir nuevas habilidades?

Creo que con tantas horas hay que buscar entretenerse, así que la cocina hace que me concentre en una actividad y le preste toda la atención. Me está gustando mucho, sobre todo la repostería, y eso que no me gustaba cocinar. El deporte también es algo que siempre he hecho, así que lo mantengo en la cuarentena. Va muy bien para cuerpo y mente.

-¿Cuál es la enseñanza que te está dejando la pandemia?

La lección de no poder controlar todo es brutal. Ha sido un parón en seco. Así que saboreo algo que había olvidado: el fluir en el presente y el ahora.

-¿Qué será lo primero que harás cuando esto termine?

Supongo que el poder encontrarme con mi familia y ver a mis amigos será un regalo.

-¿Hay planes de nueva música?

Sí, ya estamos gestando nuevo proyecto que necesita tiempo y de eso tenemos así que estoy con mucha ilusión. Después de #SoyHumana (Su disco pasado) llegará algo nuevo.

-¿Sin duda, no hay mejor canción para escuchar hoy en día que Todo irá bien, ¿no es así?

Todo irá bien es una canción que da alegría a mucha gente, eso es muy gratificante para mí, que doy gracias por ello y tengo fe en que todo irá bien.

-¿El género urbano te gusta?, ¿Has pensado en seguir tu carrera guiada por este ritmo?

Sí, me encanta. Yo siempre soy muy fiel a la fusión porque creo que eso da sonido y sello.

-Hace tiempo que no vienes a México, ¿cuál es el mejor recuerdo que guardas de esta nación?

México es una tierra que me abraza fuerte cuando voy y eso siempre es mi recuerdo más preciado. La gente hace precioso cada lugar de la República Mexicana. La última vez que fui pude hacer un poco de turismo y me encantó.

-¿Tiempo atrás cantaste con Gloria Trevi, ¿Con qué otro artista mexicano te gustaría hacer una colaboración?

Por ejemplo con mi amigo Carlos Rivera al que admiro mucho.

-A nivel profesional ¿cómo te encuentras ahora?

Sigo en televisión una faceta que he desarrollado más en estos últimos años. Me encanta salir de mi zona de confort y aprender con nuevos proyectos. Y ahora, después de tres años de mi último álbum, me hace ilusión empezar otra vez con música y por lo visto a mi público también.

-¿Hay algo que prepares independientemente de la música y la TV en cuanto al mundo del entretenimiento se refiere?

Por ahora seguiré con televisión y proyecto musical. Es difícil pensar en nuevos proyectos en esta situación. Pero si surge algo más que me provoque no le cerraré las puertas. La vida es una y hay que vivirla.

-¿Qué le dices a cada mexicano que esté leyendo esta entrevista?

Le doy las gracias por no olvidarme, eso es un regalo hoy en día.