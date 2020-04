Coronado sufrió depresión por COVID

La conductora de televisión mexicana Ingrid Coronado, confesó que atravesó un cuadro de depresión en el último mes, debido al miedo e incertidumbre del tiempo que durará la cuarentena por COVID-19, acto que la hizo sentirse cansada y con muy bajo ánimo.

"Les confieso que he pasado por todas las emociones… esta foto fue tomada en uno de mis mejores días, pero los últimos días me estacioné en depresión. Me sentía con el ánimo muy bajo, ya me siento cansada, ¡es un mes! Y tengo miedo y me desespera la incertidumbre de no saber cuánto tiempo nos falta. Por lo menos, ¡medio mes!", compartió la extitular del programa Venga la Alegría, en redes sociales.

Ingrid, quien comparte reflexiones y aprendizajes, explicó que se mentaliza e intenta pensar en las cosas positivas para dejar de lado lo negativo de estos momentos, sin embargo, recalca que, a veces, cierta fuerza la jala y le gustaría encerrarse a llorar todo el día, pensamiento que desecha ante la idea de que tiene tres hijos que le solicitan tiempo y su atención como madre.

La conductora de televisión, quien en 2019 lanzó el libro Simón y el sauce llorón, pidió a sus seguidores que le compartan cómo llevan su vida en estos momentos de cuarentena y recalcó: "Cada día tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de levantarnos y seguir adelante. Y aunque probablemente estos días no ha sido fácil hacerlo o a lo mejor hoy simplemente no pudimos, mañana será un nuevo día, en el que podremos volver a intentarlo".

En fecha reciente, Fernando del Solar, ex esposo de Ingrid Coronado, compartió que los dos hijos que tuvo con la conductora, Luciano y Paolo, se contagiaron de sarampión; los dos conductores tienen establecido un acuerdo en el que los niños permanecen una semana y una semana, en casa de cada uno, y fue con su padre, que el contagió se hizo presente.