En Colombia, buscan permiso para jugar

a liga profesional y la Federación Colombiana de Futbol buscarán que el gobierno autorice la celebración de partidos sin público, apoyadas en un escrito de 100 páginas y con la asesoría de una empresa que supuestamente se especializa en limitar los riesgos de contagio ante la pandemia del coronavirus.

El documento elaborado en 20 días por especialistas, la mayoría médicos, será presentado al gobierno mañana, en medio de un ambiente de escepticismo sobre la posibilidad de reabrir los estadios, que permanecen sin actividad desde marzo.

La liga Dimayor contactó a la firma canadiense Athletics and Health Solutions Inc. para que diseñara un programa guiado a minimizar los riesgos de contagio en los encuentros sin público, según el portal Primera Página.

Las entidades dispondrían de 45 días para firmar un acuerdo definitivo.

Pero en tres ocasiones durante la última semana, el presidente colombiano Iván Duque ha considerado improbable que los escenarios sean reabiertos mientras no se haya neutralizado la pandemia.

"No vamos a regresar a los estadios en un tiempo largo... Tenemos que prepararnos sicológicamente para eso, porque no es que el 27 de abril (final previsto de la cuarentena), volvamos a los estadios, a los parques, a las fiestas, no", dijo Duque a Radio Magdalena de Santa Marta, en el Caribe colombiano, el fin de semana.

En estas condiciones, se prevé que se prolongue la cuarentena, si acaso con algunos ajustes. Colombia tenía 3,439 contagiados y 153 fallecidos, entre ellos cuatro médicos, según cifras del ministerio de Salud.

Colombia declaró la emergencia sanitaria el 12 de marzo, disponiéndose la suspensión de los espectáculos públicos. Los dos últimos partidos se disputaron el 10 de ese mes.

Los 20 clubes de Primera y los 16 de Segunda División a diario se quejan de serios problemas económicos.

El 20 de marzo, Jaguares de Montería fue el primer equipo de la liga que suspendió los compromisos contractuales con 13 jugadores, mientras que Deportivo Pereira adelantó las vacaciones.

Once Caldas alcanzó el lunes una solución basada en la reducción de los salarios más altos, respetando las remuneraciones menores. Antes, habían logrado arreglos similares Independiente Medellín, Deportivo Cali, Millonarios y Santa Fe de Bogotá, Atlético Junior de Barranquilla y Atlético Nacional de Medellín.