Una oportunidad en la cuarentena por COVID-19

El pequeño Fernando cumplió un mes de encierro, en el marco de la contingencia por el COVID-19. Aunque los primeros días parecían fáciles, conforme ha avanzado el tiempo, ha comenzado a extrañar a sus compañeros del kínder y a veces se aburre al ser el único niño en casa.

Su papá sigue saliendo a trabajar y Fernando debe pasar todo el día con su mamá, Andrea, quien ya estaba acostumbrada a trabajar desde casa. El reto hoy es conjuntar las labores con el cuidado en tiempo completo del menor, que es muy activo y debe lidiar con la ansiedad que le genera el aislamiento.

Aunque señala que han tenido días "buenos" y "malos", considera que la relación con su hijo ha mejorado porque forzosamente deben pasar todo el día encerrados y tienen más tiempo para convivir. Dice que los días "malos" le han servido para encontrar una mayor empatía con el pequeño y comprender que a veces tiene miedo, que se estresa, a veces tiene ganas de algo, otras veces no.

"He logrado ponerme a su nivel y entender por qué a veces tiene arranques o berrinches, hemos podido trabajar en eso. También, yo como mamá, me he dado cuenta de muchas cosas que tengo que trabajar, de que a lo mejor, muchas veces, en el día a día, por las prisas, estoy estresada y ese estrés se lo transmito", comenta, "muchas veces no tengo paciencia por todas las actividades que hago pero estoy aprendiendo a sentarme un momento, jugar en el piso y que no pasa nada".

En el último mes, Andrea ha descubierto qué tipo de música le gusta el niño y las actividades que más disfruta. Sin embargo, señala que ha sido todo un desafío acomodar sus horarios, pues ella desarrollaba el 'home office' mientras el niño estaba en el kínder y cuando él salía de la escuela, ella orientaba sus actividades hacia él.

"Ahorita integrarlo es difícil, que comprenda que hay momentos en los que tengo que trabajar o hacer otras cosas que no son las que él quiere, fue y sigue siendo un reto, seguimos en el estira y afloja, la organización de los tiempos, que entienda que sus cosas son importantes pero también lo que yo hago", explica.

El colegio de Fernando abrió una plataforma en línea para las tareas y Andrea trata de aplicarlas en casa, lo que también ha significado un desafío en cuanto a conocer cómo prefiere él aprender, porque el niño prefiere estudiar en compañía de otros menores.

"Otra dificultad ha sido el que comprenda por qué no salimos, por qué no ha visto a sus abuelos, a sus compañeros, al principio se enojaba, pero tuve que explicarle como un cuento", indica, "ha sido difícil entender, además, que yo le transmito mi estrés, mi ansiedad, es la energía de la casa, entonces necesito un espacio para mí, para poder calmarme y que él no se vea afectado".

La psicóloga Viridiana Valdés Loera recomienda a los padres de familia que en este periodo de aislamiento traten de respetar ciertos horarios para los menores, de modo que puedan tener espacios para hacer tareas, para jugar, para hacer ejercicio, pues los niños necesitan ciertas rutinas. "Desde el desayuno, la comida, la cena, definir horarios, esto les da a ellos cierto orden y evita generar ansiedad", comenta, "mantener ciertos aspectos de rutina ayuda mucho a la mente".

No obstante, indica que se requiere también de flexibilidad para algunos temas.

También considera importante mantener una alimentación balanceada, pues esto ayuda a que la mente se concentre y, a medida que se consume más comida chatarra, se genera irritabilidad y estrés.

"Frutas, manzanas, agua, son esenciales, también tener momentos de actividad física, videos de baile, ejercicio, eso ayuda a soltar químicos que mejoran nuestro estado de ánimo", expone.

Valdés Loera señala que, en un día "malo", los papás deben permitir que el menor lo viva, que suelte sus sentimientos y no se convierta en un peso extra durante el aislamiento.

Otro punto es no pasar todo el día en pijama, sino cambiarse, arreglarse, lo que permita a los menores estar conscientes de que ya arrancó el día.

En cuanto a la sobreinformación, la psicóloga refiere que los papás deben enfocarse en medios confiables de información y desechar datos en redes sociales y sitios no oficiales que posiblemente sean falsos y que contaminan el estado de ánimo.

"Rodearse de mensajes positivos, dejar de hablar de la enfermedad y recordar otras cosas positivas para reforzar el sistema inmunológico", dice, "si tienes la oportunidad, aprende a cocinar un platillo nuevo, haz una nueva rutina de ejercicios, algo nuevo, por pequeño que sea, ayuda mucho a relajarse".

Indica que, como familia, es aconsejable que cada quien pueda tener un espacio para despejar su mente. Otro punto es integrar a los niños a las actividades de limpieza. Como papás, ser muy pacientes, recordando que los adultos son el ejemplo para los menores.

"Hay que tratar de disfrutar a los hijos de otra forma, salida de la rutina, disfrutar que podemos sentarnos 2 o 3 minutos más con ellos, que normalmente no lo hacemos", comenta, "por último, no hay que juzgar ni criticar, cada uno estamos luchando con nuestras batallas y miedos, lo que a ti te parece insignificante, al otro no, esto depende de nuestras historias, experiencias y recursos mentales".