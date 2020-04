Saúl 'El Jaguar' Alarcón, feliz de estrenarse en la actuación

El cantante mexicano Saúl "El Jaguar" Alarcón, manifestó sentirse feliz de los resultados que tuvo su debut como actor en la serie Sin miedo a la verdad, pues además fue una experiencia que le dio grandes satisfacciones, que le hicieron pensar en regresar a los foros de grabación, si se presentan los proyectos indicados.

"Se me facilitó mucho porque no salí en un papel diferente a lo que hago. Salí como artista, como Saúl 'El jaguar', promocionando lo más reciente que traigo, el tema ¿Qué tal te va sin mí?, vestido de charro. Tuvimos tan buena química que me quedé impactado", compartió el intérprete de los temas ¿Quién te dio permiso? y Número equivocado.

Saúl, quien pasa la cuarentena por COVID-19 al lado de su familia en Chihuahua, compartió que la invitación para participar en la serie vino de parte del productor Rubén Galindo, quien le propuso hacer una breve aparición en un par de capítulos, por lo que aprovechó algunas fechas disponibles y se presentó a las grabaciones. Reconoció que, pese a que nunca tomó clases de actuación, es una disciplina que le llama la atención.

El cantante recordó que hace varios años tuvo la oportunidad de participar en el programa El gran chapuzón, llamado que duró poco más de ocho horas, lo que le permitió ser testigo de la magia que existe en la televisión y el cine, pues además la experiencia la vivió al lado de compañeros como Martha Julia y Álex Perea.

Saúl destacó la química creada entre él y sus compañeros que, incluso, cuando tenían que repetir escenas, hacía comentarios como: "Oigan, por favor, yo soy un actor de primera clase, no me hagan repetir mis escenas y líneas", y narró que el equipo de producción le otorgó un premio Oscar por su destacada participación.

"Le comenté al productor que cuando se le ofrezca estoy a su disposición, ya no solamente en el papel de cantante, porque siento que me desenvolví muy bien a pesar de que nunca lo había hecho, me gustó mucho la magia", profundizó el cantante, quien también se dijo satisfecho con los comentarios que el público en México y Estados Unidos le hizo tras su participación en la serie.

Por otra parte, "El Jaguar", comentó que la cuarentena ha resultado una gran oportunidad de pasar tiempo con su familia, en tanto que continúa con el lanzamiento de nuevo material musical y la promoción de su álbum Recordando a Javier Vol. 1, un disco en tributo al cantante mexicano Javier Solís.