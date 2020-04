Ante el COVID-19, el espectáculo no puede continuar

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, el Circo Zavara permanece varado en la ciudad de Torreón, en un predio ubicado por el bulevar Rodr´íguez Triana.

"Yo te puedo asegurar que cuando pase todo esto, vamos a salir a darlo todo, porque esto fue una gran enseñanza, aunque lo más duro va a ser recuperarse, de por sí el circo viene muy golpeado por lo de los animales, han sido cuatro o cinco años muy duros en donde no nos hemos podido levantarnos al cien por ciento" son la palabras de Mercedes Fuentes, quien dirige este circo.

Platica que eran 54 personas de su equipo y ahora solo la acompañan unas 20, pues debido a que se complicó la situación por las restricciones que puso el Gobierno por el COVID-19, sus trabajadores se vieron en la necesidad de regresarse con sus familias a buscar otra forma de buscar el sustento. Muchos se regresaron de "aventón" a sus ciudades de origen.

Mercedes no oculta su preocupación y lamenta mucho lo ocurrido ya que tiene relativamente poco que inició con su empresa y apenas empezaba a invertir en el espectáculo que ofrecía. A pesar de esta situación, mantiene la esperanza de levantarse.

Relata que toda su vida ha transcurrido en la carpa, pues es la cuarta generación de la familia circense Fuentes Gasca. De niña le tocó trabajar en el circo de sus abuelos y luego con sus padres. En sus años mozos trabajó para otro circo importante, también de familiares, hasta que se animó a emprender su propia aventura y crear su propia empresa.

Todo parecía marchar de lo mejor, incluso venía de una excelente temporada en Coahuila. Las últimas ciudades en que estuvieron fueron Monclova, Saltillo y Parras.

Al llegar a Torreón, donde se tenía planeado quedar cinco semanas, solo se pudo trabajar una de ellas. Todo estaba cubierto: el pago de servicios, publicidad, los permisos y demás gastos que implicaba la estancia de esas primeras cercanas. Las ganancias obtenidas de la buena racha se perdieron pues se quedó sin posibilidades de recuperar la inversión.

Mercedes comparte que incluso su situación llegó a tal grado de no tener forma de solventar la alimentación diaria de su equipo. Fue por esto que la mayoría de sus colaboradores se desesperó y decidieron regresar con sus familias.

"Por ahora, por la situación está muy difícil para subsistir. Cuando vimos que ya no estábamos generando, como encargada, lo que hice fue poner un comedor para todos, algo que ha sido difícil, porque cada quien hacía su vida normal, con su familia y pues después de una función tenemos que seguir con nuestra vida y ahora con esto ha sido muy difícil porque es echarle más agüita a los frijoles y que alcance para todos".

Dice que la gente de circo no está acostumbrada a pedir ayuda al Gobierno o a las personas. Al contrario, con su trabajo son ellos quienes ofrecen lo que pueden a las familias, en las ciudades a donde llegan, pero esta vez no tuvo otra alternativa más que ir a pedir apoyo alimenticio al Municipio o apelar a la generosidad de las personas. Confiesa que ha sido gratamente sorprendida pues durante todos estos días no falta quien se acerque a llevarles un poco de despensa.

Relata que incluso estuvieron a punto de salir a vender muñecos de moda en los cruceros para obtener algo de dinero y costear los gastos, pero obviamente por la contingencia sanitaria no sería una decisión responsable, por lo que optaron por ponerlos a la venta afuera del predio donde permanecen.

"Ha sido superdifícil, nosotros no estamos acostumbrados a pedir, al contrario, cuando llegamos a cualquier ciudad hacemos convenios con DIF, con los gobiernos para dar boletos de cortesía para las personas de bajo recursos. Siempre hemos apoyado y la verdad es que lo tuvimos que hacer, pese a que no estamos acostumbrados. Ni cuando nos pasó lo de los animales llegamos a ese grado y pues caímos en la necesidad de pedir los alimentos y hemos acudido a la generosidad de las personas de aquí y del alcalde (Jorge Zermeño) que nos dio unas despensas".

Mercedes Fuentes comparte que, como ya se sabe, la vida de la familia de circo es andar de un lado a otro. Ella es originaria de Ciudad de México, tiene un hijo nacido en esa ciudad, otro de Quéretaro y una hija de Guadalajara. Su madre es de los Altos de Jalisco y cuenta que su padre nació en Gómez Palacio.

"Los cirqueros estamos en todo México, de hecho yo me he fijado que aquí en Torreón hay muchos cirquitos en los ejidos y por eso les hago un llamado: si en tu comunidad hay un circo, por favor apóyenlos, porque todos la estamos pasando supermal y esto no es solo aquí en a nivel mundial, todos los circos en cualquier parte estamos estancados, sin poder trabajar. No les des dinero, nosotros no estamos pidiendo dinero, apóyalo con un granito, con algo que no afecte tu economía o tu alacena. Créeme que con poquito, es muchísimo para nosotros".

Finalmente, Mercedes aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que se han solidarizado con ellos, incluso menciona que de la ayuda que han recibido la ha compartido con otros circos pequeños que están como ellos están en los alrededores de la región. "Hay gente bonita que nos ha traído un pan, unas gorditas, algo de despensa y de verdad a la gente de Torreón, no tengo con qué agradecerles tanto".