Matisse graba video musical con celular

El grupo mexicano de género pop Matisse, integrado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, lanzó su nuevo sencillo Ay, ay, acompañado del respectivo video musical.

"Ya estamos listos con la piña colada", escribió la agrupación en redes sociales en la descripción de un fragmento del video clip, para revelar el estreno del audiovisual.

Líricamente la canción gira en torno a la ruptura de una relación amorosa, que después de un tiempo busca resurgir, pues el intérprete expresa el dolor que siente al no poder olvidar a su expareja.

"No sé cómo hacer pa' borrar tu recuerdo, baby, dime cómo si siento que me muero lentamente si no te tengo, baby. Nada contigo se compara, esa jugada me salió cara y no logro aceptar que tú me olvidaste y yo no puedo", dice en una de sus estrofas.

El video musical fue grabado con celular, desde donde residen Melissa, Pablo y Román, debido al confinamiento impuesto por la pandemia global, puesto que aparecen desde sus respectivas casas; Robles modela un traje de baño naranja, Román se encarga de la voz principal mientras bebe piña colada y Pablo toca el ukulele y canta los coros del tema.

Los fanáticos no tardaron en elogiar el nuevo material y expresar gratitud por compartir su música, pese a la contingencia, entre comentarios del clip en la plataforma de videos YouTube.

"Me pareció muy simpática la piña de Román, me encantó la canción", "Matisse salvando la cuarentena, no los merecemos", "Que belleza, todas sus canciones son una joya, sigan creciendo así", escribieron algunos internautas, en torno al audiovisual.