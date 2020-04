David Guetta recauda fondos en concierto digital ante COVID-19

El DJ francés David Guetta ofreció un concierto digital realizado desde el área de Brickell, en el centro de Miami, dicha presentación fue transmitida a través de sus redes sociales, con el fin de brindar entretenimiento a sus seguidores, ante la pandemia global de COVID-19.

El público del artista de 52 años se conectó varios minutos antes, desde diferentes partes del mundo, en espera del espectáculo en línea, que finalmente dio inicio con el tema Titanium, para dar paso a Make It To Heaven.

Los residentes de los edificios que rodeaban la azotea desde donde el francés dio su espectáculo, presenciaron su música en vivo desde sus respectivos balcones, mientras que sus fans se conectaron a una plataforma de videollamada en línea y durante la emisión se alternaron imágenes de cada uno de ellos en el disfrute de su presentación, en la que bailaron, mostraron carteles con mensajes positivos y banderas de cada país.

Guetta también realizó dicho concierto con el propósito de invitar a sus seguidores a donar dinero para apoyar a quien lo necesite, ante la pandemia global: “Tu y yo nos necesitamos en este momento, hoy estamos todos juntos”, dijo para promover su determinación.

“Las donaciones se llevarán directamente a la Organización Mundial de la Salud, para ayudar a los necesitados en tiempos difíciles”, escribió el artista en la descripción, al pie de su transmisión digital.

“Estamos en casa pero estamos todos juntos hoy”, expresó el disc-jockey, quien también tocó los temas Superstar DJ, de Jack Black; When Love Takes Over, Lose Control, de Seska y cerró el bloque con Love Don’t Let Me Go.

“Ahora quiero ver un doscientos mil”, dijo para motivarlos a continuar con las donaciones. “África, India, Argentina, Francia, no importa de dónde seas, hoy estamos juntos en esto”, agregó David.

“Vayan a sus cuentas y envíen algo de dinero, ahora”, convocó con emoción, para dar paso a una mezcla del tema Synesthesia, originalmente de Hunzed y Staves con I Gotta Feeling, de The Black I Peas y finalmente un fragmento de Hey Mama.

El francés continuó deleitando al público con Play Hard, 2u y Love Is Gone, además de mezclas en las que incluyó canciones como Ride It, de Regard y The Leaving Sun, de Marco Bertek.

“Quiero verte Francia, Estados Unidos, Israel, saquen sus banderas, ayudemos, quiero verlos donar algo de dinero”, dijo mientras tocaba Technologic, originalmente de Daft Punk y Put A Record On, de Matt Sassari.

“Con un dólar que dones, vas a hacer una gran diferencia, muchas gracias a los que han donado, porfavor dona”, dijo antes de tocar una mezcla con The Spirit, de Butch, para dar paso a Shot Me Down, que los espectadores bailaron con emoción.

“Todos levanten las manos desde sus casas”, dijo Guetta para comenzar con Ain’t A Party, seguido de su éxito Memories, en una mezcla con Say My Name, que puso a brincar con más intensidad a los presentes y a los espectadores desde la plataforma de video en grupo “Zoom”.

“Quiero ver un millón de dólares” gritó para motivar aún más a su auditorio, mientras bailaba con Split (Only U), originalmente de Tiesto, para culminar con un fragmento de Sweet Child O’ Mine, de Guns N’ Roses y dar paso a Enter The Game, de B2.

“Yo veo medio millón de dólares”, dijo David Guetta para finalizar su espectáculo con Titanuim, que aprovechó para agradecer a los millones de espectadores que se conectaron a través de la red, “Muchas gracias, te amo a ti y a ti, y a ti”, dijo para concluir.