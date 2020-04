Evanescence anuncia nuevo álbum The Bitter Truth

La banda estadounidense de rock Evanescence, liderada por al cantante Amy Lee anunció su nuevo material discográfico The Bitter Truth luego de tres años cuando publicaron su última producción Synthesis en 2017.

Asimismo adelantaron que el primer sencillo será Wasted On You que estará disponible el próximo viernes 24 de abril: “Les prometimos un nuevo álbum en 2020 y no dejaremos que nada nos detenga. Estamos orgullosos de comenzar a compartir nuestro nuevo álbum”, publicaron en redes sociales.

Evanescence tenía programada la gira por Europa llamada Worlds Collide durante esta primavera, al lado de la otra agrupación Within Temptation, sin embargo se pospuso debido a la propagación de COVID-19 hasta el mes de septiembre.

Por su parte Amy Lee ofreció una transmisión en vivo desde casa a través de redes sociales en marzo pasado con motivo de hacer conciencia de la importancia que tiene el distanciamiento social en este tiempo.

Además, Lee tuvo una colaboración con la banda de rap metal Body Count, específicamente en el tema When I'm Gone que pertenece al último álbum de la agrupación del también actor Ice-T, Carnivore.