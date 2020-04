Disney transmite concierto virtual en apoyo a Broadway ante COVID-19

La pandemia por el virus COVID-19 no sólo ha mermado la salud de miles de personas en el mundo, también ha afectado la economía de millones debido a la cuarentena y un sector golpeado es la comunidad teatral, incluida la de Broadway, quienes con el cierre de los teatros se han quedado sin trabajo y sin ingresos, es por eso que la noche del viernes se transmitió el concierto por el 25 aniversario de Disney en Broadway, con el fin de recaudar fondos para ayudarla.

El anfitrión de la noche fue Ryan McCartan, quien explicó que el concierto que la gente iba a ver se llevó a cabo en noviembre del año pasado y fue a beneficio de la fundación Broadway Cares para la lucha contra el sida. También explicó que se verían números de musicales como La sirenita y Frozen, en las voces más reconocidas de Broadway, comenzando por la leyenda del escenario James Monroe Iglehart, a quien tuvo la oportunidad de entrevistar como a otros participantes en este evento.

"La ciudad de Nueva York es el epicentro de este virus, incluso algunos de mis amigos han estado muy enfermos, pero esta no siento nada más que esperanza, porque cada uno de ustedes se ha unidos a nosotros. Esta noche ustedes pueden ayudar aquellos que están arriba y detrás del escenario, a obtener ayuda médica urgente y asistencia financiera durante esta pandemia", dijo el cantante y actor, quien señaló que lo recaudado sería duplicado por un grupo de productores de Broadway.

La noche comenzó con una ceremonia de bendición, realizado por el elenco sudafricano del musical El Rey León. En el show por el 25 Aniversario de Disney en Broadway, que se llevó a cabo en el teatro New Amsterdam; la encargada de dar la bienvenida fue la actriz Whoopi Goldberg y la apertura fue con el número musical Un amigo fiel de Aladdín, interpretado por Michael James Scott.

Kara Lindsay, quien en el concierto interpretó un tema de La Bella y la Bestia, fue la primera entrevistada de la noche por McCartan, quien le recordó que en ese momento ella se encontraba embarazada.

"Él es una increíble fuente de luz a lo largo de todo esto, quiero decir, algo bueno que ha salido de todo esto es el tiempo de calidad con él, es por lo que podría decir que el estar en cuarentena ha sido maravilloso. Kevin (Massey) y yo corremos hacia su cuna para ver quién es el primero en despertarlo, es una competencia porque estamos hambrientos de atención y un abrazo", dijo Lindsay.

Kara explicó que la comunidad de Broadway siempre ha estado ahí para ayudar, ya que han recaudado fondos para mitigar diversos desastres naturales como el huracán Catrina, y esta vez es importante voltearla a ver por su futuro es incierto en este momento; incluso ella misma ha estado realizando colectas, pero ahora está del otro lado.

Número de musicales como Newsies, Aida, La sirenita, Freaky Friday, Tarzan, La Bella y La Bestia, Aladdín, Hércules, entre otras fueron interpretados por artistas como Mandy González, Kerry Butler, Merle Dandridge, Adam Pascal, Sherie Rene Scott, Andrew Barth Feldman, Adam Jacobs, Jelani Alladin, por mencionar algunos.

Ashley Brown, quien ha interpretado a "Mary Poppins" en dos ocasiones, resaltó el trabajo que Broadway Cares ha realizado todo el tiempo apoyando las artes, y que actualmente se encuentra dedicada a ayudar a la comunidad teatral a obtener alimentos y medicinas, en un momento en que todos están aislados y pasando por una situación que hasta el momento no se había dado, por eso saber que está esta organización le da mucha tranquilidad.

Después de casi dos horas y media de concierto, los más de 50 artistas que conformaron este espectáculo subieron al escenario para interpretar Let it go, del musical Frozen.

"Es increíble ver una pandemia global y ver como el mundo se está volviendo hacia las artes y la industria del entretenimiento, para mantener viva la esperanza, me siento honrado y bendecido de poder ser un artista, de ser parte de la comunidad de Broadway, sé que volveremos todavía no se sabe cómo será, pero regresaremos", dijo Michael James Scott, quien da vida al Genio en el musical Aladdín.

Para cerrar la noche Ryan McCartan decidió cantar con guitarra en mano, un tema que dice le levanta el ánimo cuando lo necesita y que en los últimos días le ha rondado en la cabeza, y aunque no es una canción de Disney quería interpretarla, "Somewhere over the rainbow" de la película "El mago de oz".