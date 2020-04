EN VIVO: Concierto en línea One World: Together At Home

La banda de rock inglesa The Rolling Stones, se ha sumado al macro concierto que se llevará a cabo este sábado, dio a conocer el sitio oficial de Global Citizen.

One World: Together At Home nació por iniciativa de la cantautora y productora estadounidense Lady Gaga y hasta el momento cuenta con figuras como Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, J Balvin, Jennifer Lopez, Alanis Morissette y Andrea Bocelli.

También participarán figuras de habla hispana como Juanes, Luis Fonsi, J Balvin, Maluma y Becky G.

La banda inglesa es la última en agregarse y manifestó su satisfacción por participar en este evento, que sirve para recaudar fondos para la Organización Mundial de la Salud que se usarán para la lucha contra el COVID-19.

"Nos sentimos honrados por la invitación para formar parte de la transmisión One World: Together at Home, desde nuestros hogares siguiendo el distanciamiento social", dijo el grupo en un comunicado.

En días pasados Lady Gaga informó que este concierto, aún sin llevarse a cabo ya reunió 35 millones de dólares y que las donaciones se estaban enfocando en los grandes empresarios del mundo.

El concierto arrancará con un maratón de seis horas donde artistas de todo el mundo cantarán en redes sociales desde sus casas, además de que será transmitido por televisoras de Estados Unidos.

También podrá sintonizarse a través de redes sociales y plataformas de Internet como YouTube, Instagram, Facebook , Twitter, Apple, Amazon y Alibaba, y la BBC de Londres ha anunciado que lo retrasmitirá el domingo por la mañana.

La segunda parte se realizará con un especial televisivo conducido por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. En Estados Unidos la transmisión llegará a los hogares por ABC, CBS y NBC, las cadenas televisivas más importantes del país. En tanto, la emisión podrá verse en Latinoamérica a partir de las 19:00 horas por TNT y Sony Channel.