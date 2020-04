Cumbia Xillers y su sonido experimento

Cuántas bandas que han alcanzado renombre no se ligan a historias de garaje o a experimentos sonoros que se realizaron dentro de la habitación de uno de los integrantes en busca de su estilo sonoro. El común denominador se ha repetido infinidad de veces y luego de una incansable búsqueda, las propuestas musicales acaban tomando su forma.

Esa fue la línea que siguió Cumbia Xillers, un proyecto lagunero que se comenzó a gestar desde 2016 y que hoy se posiciona fuerte dentro del gusto del público lagunero que encuentra dentro de su propuesta, una forma diferente de escuchar un género que es parte de la identidad de la región: la cumbia.

Chris Daniel Puga, fue el alma musical inquieta que comenzó con la curiosidad de indagar en el sonido, él ya conocía un poco el camino de la composición y contabilizaba en su libreta varias letras de canciones escritas. Así, con la idea revoloteando en su cabeza, acudió a su amigo Salvador Pérez (Bambi) con quién comenzó a realizar música. "Le caíamos a su casa. Él ya tenía el programa para producir y todo. Empezamos a experimentar con sonidos", rememoró Chris, que dijo, le apuntaron más hacía la cumbia y el rap, debido a la presencia que ambos géneros tienen en La Laguna.

"Ahí en su casa empezamos a sacar las primeras canciones. Nos llamaba la atención un poco la música electrónica, entonces así fuimos sacando ideas. Salió el concepto de combinar la cumbia lagunera, la música electrónica en el sentido de los sintetizadores y las secuencias y todo eso, y el rap, que también la cumbia lagunera incluye ya el rap de por sí en su música. Así empezamos con las primeras canciones, de eso ya hace 4 años", compartió el joven de 24 años.

Luego, a las filas de esa propuesta que iba tomando su forma, se adhirió el sonido de las percusiones de Andrés Ortiz, músico que también milita en otra banda lagunera llamada Loney Boney Islan, la cual navega en el género del rock alternativo.

Es así que Cumbia Xillers suena bajo la voz de Chris, la producción y también voz de Salvador Pérez y los timbales de Andrés Ortiz.

SU SELLO

Chris Daniel expresó que luego de pasar por toda un proceso de creación sometido al prueba y error, hoy su proyecto se fortalece con la fusión de cumbia lagunera, rap y música electrónica, Cumbia Xillers, dijo, "no creo que quepa en un sólo género. Más bien es una combinación de esos tres".

En resumen, se puede describir que este trío fusiona distintos ritmos tropicales y cumbieros en un mar de psicodelia digital creada a base de poderosas líneas de bajo y sintetizadores, que resulta en un sonido irresistible al baile, dándoles el toque final con líricas urbanas haciendo un llamado a expandir la conciencia y disfrutar la fiesta.

La presencia que este grupo ha tenido a nivel regional se engloba en su participación en diversos festivales de música que registran un gran número de asistentes, tal es el caso de los eventos organizados por Ojo de Tigre, un concepto de plataforma que funge como un trampolín para las bandas locales.

Por otro lado, el vocalista de la agrupación compartió que en los primeros dos años fueron parte de festivales llevados a cabo en León, en Juárez y en el Bajío. "Luego el año pasado hubo un festival que se llamó Festival base que fue en Tampico y también ahí nos invitaron, ahí hubo proyectos ya más reconocidos, entonces ese fue un escenario muy padre para nosotros".

Sobre el material en el que han trabajado, informó que en sus inicios sacaron un EP, el cual tiempo después eliminaron debido a que al adquirir más experiencia se dieron cuenta de que no era el sonido que estaban buscando.

Actualmente, informó que están por subir 10 temas que ya tienen terminados a Youtube y a SoundCloud, así mismo dijo "estamos haciendo colaboraciones con dos raperos de La Laguna. Hemos estado grabando para unos proyectos que van a salir por ahí y pues seguimos trabajando en los singles, como te digo, ya tenemos como 10 terminados, nada más les queremos sacar video y ya para empezar a subir todo".

Chris aceptó que al principio su concepto no convencía a quienes los escuchaban, fue con el tiempo y ciertas modificaciones que cada vez más la propuesta de Cumbia Xillers es reconocida, no solo dentro de la región si no alrededor de la república.

"Ya después de varias veces de estar tocando acá, si se siente que se entiende más nuestro sonido", expresó.

Por último, el vocalista enfatizó que dentro de sus influencias musicales está el hecho de que los tres integrantes forman parte de un colectivo llamado Próximo comunidad creativa, mismo que gira en torno a la música electrónica, es ahí en donde, señaló, han afinado parte de la sonoridad que los caracteriza al aprender del talento de más personas. Asimismo, aceptó que no pueden negar que en su música también resuena un poco de la esencia de Chicos de Barrio y Apache, los dos grandes grupos de la cumbia lagunera.