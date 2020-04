Se impacta contra auto en crucero de Torreón

Motociclista se impactó de frente contra el costado de un automóvil Ford Grand Marquis en el crucero del bulevar Revolución y calle La Opinión (21), aunque por suerte no sufrió lesiones de gravedad.

Ambos conductores argumentaron que tenían su semáforo en verde.

El Departamento de Peritos de Accidentes del Tribunal de Justicia Municipal, informa que el percance ocurrió a las 10:30 horas del viernes en el citado cruce.

En la colisión se involucraron José Francisco, de 19 años, conductor de la motocicleta Italika de color negro con verde y Joaquín, de 77 años de edad, quien manejaba el Grand Marquis, modelo 1996, color azul.

En el croquis elaborado por el perito del Tribunal de Justicia, se indica que el motociclista transitaba por el bulevar Revolución, con dirección de oriente a poniente, rumbo al centro de la ciudad.

Al llegar a La Opinión, se atravesó a su paso el Grand Marquis, que circulaba de sur a norte, procedente de la colonia Torreón Jardín.

Derribado

El motociclista frenó para evitar el impacto pero no lo logró y chocó de frente, en el costado derecho del Grand Marquis, quedando derribado el motociclista, quien por suerte no sufrió lesiones de gravedad y no ameritó ser hospitalizado.

El motociclista manifestó al perito que él circulaba con la luz verde del semáforo y el conductor del Grand Marquis se pasó en rojo, en tanto que el automovilista dijo también que él tenía la luz verde, ante lo cual pasarían ante el juez para que se determinar lo conducente.

Se informó en el Tribunal Municipal que desde hace varias semanas ya, los accidentes automovilísticos han disminuido en forma considerable.